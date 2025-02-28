https://sarabic.ae/20250228/عمره-أكثر-من-2000-عام-مصر-تعثر-على-كنز-فرعوني-من-الذهب-1098265544.html

عمره أكثر من 2000 عام... مصر تعثر على كنز فرعوني من الذهب

عمره أكثر من 2000 عام... مصر تعثر على كنز فرعوني من الذهب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، عن كشف أثري جديد ومبهر بمعابد الكرنك في محافظة الأقصر، حيث نجحت بعثة أثرية مصرية-فرنسية في العثور على مجموعة... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T13:26+0000

2025-02-28T13:26+0000

2025-02-28T13:26+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102399/49/1023994974_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_ffc738ae5d12717489dbd4b525eca089.jpg

وفي بيان رسمي، نقلت وزارة السياحة المصرية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، قوله إن هذا الاكتشاف سيساهم في إلقاء المزيد من الضوء على تاريخ معابد الكرنك خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور محمد عبد البديع، أن المجموعة المكتشفة تتضمن:بدوره، أشار الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة من الجانب المصري، إلى أن فريق العمل يقوم حاليا بترميم وتوثيق هذه القطع الأثرية تمهيدًا لعرضها في متحف الأقصر، لتكون إضافة جديدة للكنوز الفرعونية المكتشفة في السنوات الأخيرة.أما جيريمي هوردان، رئيس البعثة من الجانب الفرنسي، فأكد أن أعمال التنقيب في المنطقة الواقعة شمال معبد الكرنك لا تزال مستمرة، حيث تم العثور على العديد من المباني الطينية الضخمة التي يرجح أنها كانت تستخدم كورش أو مخازن مرتبطة بالمعبد أو بأماكن عبادة أخرى خلال فترة حكم الأسرة الـ 26.يشار إلى أن الأسرة الـ 26 تألفت من 9 ملوك، وحكمت مصر في الفترة ما بين عامي 664 – 525 قبل الميلاد.

https://sarabic.ae/20241231/لغز-التوابيت-المعاد-دفنها-اكتشاف-مذهل-في-مصر-يكشف-سرا-جديدا-للفراعنة-1096361036.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار