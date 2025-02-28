https://sarabic.ae/20250228/عمره-أكثر-من-2000-عام-مصر-تعثر-على-كنز-فرعوني-من-الذهب-1098265544.html
عمره أكثر من 2000 عام... مصر تعثر على كنز فرعوني من الذهب
عمره أكثر من 2000 عام... مصر تعثر على كنز فرعوني من الذهب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، عن كشف أثري جديد ومبهر بمعابد الكرنك في محافظة الأقصر، حيث نجحت بعثة أثرية مصرية-فرنسية في العثور على مجموعة... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
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وفي بيان رسمي، نقلت وزارة السياحة المصرية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، قوله إن هذا الاكتشاف سيساهم في إلقاء المزيد من الضوء على تاريخ معابد الكرنك خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور محمد عبد البديع، أن المجموعة المكتشفة تتضمن:بدوره، أشار الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة من الجانب المصري، إلى أن فريق العمل يقوم حاليا بترميم وتوثيق هذه القطع الأثرية تمهيدًا لعرضها في متحف الأقصر، لتكون إضافة جديدة للكنوز الفرعونية المكتشفة في السنوات الأخيرة.أما جيريمي هوردان، رئيس البعثة من الجانب الفرنسي، فأكد أن أعمال التنقيب في المنطقة الواقعة شمال معبد الكرنك لا تزال مستمرة، حيث تم العثور على العديد من المباني الطينية الضخمة التي يرجح أنها كانت تستخدم كورش أو مخازن مرتبطة بالمعبد أو بأماكن عبادة أخرى خلال فترة حكم الأسرة الـ 26.يشار إلى أن الأسرة الـ 26 تألفت من 9 ملوك، وحكمت مصر في الفترة ما بين عامي 664 – 525 قبل الميلاد.
https://sarabic.ae/20241231/لغز-التوابيت-المعاد-دفنها-اكتشاف-مذهل-في-مصر-يكشف-سرا-جديدا-للفراعنة-1096361036.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
عمره أكثر من 2000 عام... مصر تعثر على كنز فرعوني من الذهب
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، عن كشف أثري جديد ومبهر بمعابد الكرنك في محافظة الأقصر، حيث نجحت بعثة أثرية مصرية-فرنسية في العثور على مجموعة رائعة من الحُلي الذهبي، تعود إلى بداية عصر الأسرة الـ 26، أي أكثر من 2000 عام.
وفي بيان رسمي، نقلت وزارة السياحة المصرية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، قوله إن هذا الاكتشاف سيساهم في إلقاء المزيد من الضوء على تاريخ معابد الكرنك
خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.
وأوضح أن القطع المكتشفة كانت مخبأة داخل إناء فخاري صغير مكسور لكنه متكامل، مشيرا إلى أن الحلي في حالة حفظ متميزة.
31 ديسمبر 2024, 12:18 GMT
من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور محمد عبد البديع، أن المجموعة المكتشفة تتضمن:
خواتم ذهبية ومعادن نفيسة، بالإضافة إلى تمائم مذهبة، من بينها تمثال ثلاثي يُجسّد الآلهة المصرية القديمة آمون وموت وخونسو. كما تضم المكتشفات بروشا معدنيا، وتمائم تجسد الآلهة المصرية في أشكال حيوانية، إلى جانب عدد كبير من الخرز المطلي بالذهب.
بدوره، أشار الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة من الجانب المصري، إلى أن فريق العمل يقوم حاليا بترميم وتوثيق هذه القطع الأثرية تمهيدًا لعرضها في متحف الأقصر
، لتكون إضافة جديدة للكنوز الفرعونية المكتشفة في السنوات الأخيرة.
أما جيريمي هوردان، رئيس البعثة من الجانب الفرنسي، فأكد أن أعمال التنقيب في المنطقة الواقعة شمال معبد الكرنك لا تزال مستمرة، حيث تم العثور على العديد من المباني الطينية الضخمة التي يرجح أنها كانت تستخدم كورش أو مخازن مرتبطة بالمعبد أو بأماكن عبادة أخرى خلال فترة حكم الأسرة الـ 26.
يشار إلى أن الأسرة الـ 26 تألفت من 9 ملوك، وحكمت مصر
في الفترة ما بين عامي 664 – 525 قبل الميلاد.