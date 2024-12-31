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غارات عنيفة على مواقع عسكرية في صنعاء... وإسرائيل تنفي صلتها
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مرايا العلوم
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
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مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
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شؤون عسكرية
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150 د
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مرايا العلوم
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27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241231/لغز-التوابيت-المعاد-دفنها-اكتشاف-مذهل-في-مصر-يكشف-سرا-جديدا-للفراعنة-1096361036.html
لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة
لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة
سبوتنيك عربي
أعلنت فرق بحثية من جامعة ستراسبورغ بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) عن اكتشاف أثري استثنائي بمحافظة الأقصر في مصر، تمثل في تابوت فرعوني يعود... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T12:18+0000
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وحسبما أفادت تقارير فرنسة، أمس الاثنين، جرى الاكتشاف يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري خلال اليوم الأخير من حملة تنقيب استمرت شهرين.يأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من التحقيقات بدأت إثر العثور على توابيت مشابهة في الموقع ذاته خلال عامي 2018 و2019. وأكد فريديريك كولين، مدير معهد علم المصريات بجامعة ستراسبورغ، أهمية هذه النتائج، مشيرًا إلى أنها تفتح نافذة جديدة لفهم طرق المصريين القدماء في التعامل مع التوابيت المحنطة في سياقات تتعلق بمشاريع تنموية كبرى.إعادة دفن التوابيت.. ممارسة مصرية تكشف أسرارا غامضةأظهرت الدراسات أن المصريين القدماء كانوا يلجؤون إلى نقل التوابيت المحنطة من مواقعها الأصلية لأسباب ترتبط بتطوير المناطق أو إنشاء مشاريع تنموية. وقد كشف التابوت الأخير عن تصميم دقيق، حيث وُضع داخل صندوق خشبي مُخصص لحمايته، ويرجع تاريخه إلى الفترة ما بين نهاية القرن الـ 21 والقرن الـ 18 قبل الميلاد.الفرق البحثية أكدت أن هذا الاكتشاف ينسجم مع نتائج حملات التنقيب السابقة، التي كشفت عن 5 توابيت أُعيد دفنها بنفس الطريقة، وتعود إلى الدولة الحديثة ما بين القرنين الـ 14 والـ 9 قبل الميلاد. هذه الحملات استغرقت أكثر من 6 أشهر، وشملت دراسة طبقات أثرية متراكمة بسمك يزيد على 8 أمتار، ما يعكس تاريخًا يمتد لـ 3 آلاف عام.أسئلة جديدة وتقنيات حديثةالكشف عن التابوت الجديد يثير تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المصريين القدماء لاعتماد هذه الممارسات المنهجية لإعادة الدفن. ومع استئناف العمل الميداني المقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يخطط الباحثون لدراسة محتويات التابوت باستخدام تقنيات متقدمة مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد، التي اعتمدت منذ عام 2018 لتوثيق جميع مراحل الاكتشاف.سيعمل الفريق البحثي بالتعاون مع علماء الأنثروبولوجيا الأثرية على تحليل التابوت وما يحتويه، بهدف التعمق في فهم الممارسات الجنائزية وظروف إعادة دفن التوابيت، مما قد يلقي الضوء على حقبة لا تزال تحمل الكثير من الأسرار عن الحضارة المصرية القديمة.
https://sarabic.ae/20241227/اكتشاف-علمي-مثير-سر-الموت-الأسود-مدفون-في-مومياء-مصرية-1096240551.html
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مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, منوعات, الأخبار

لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة

12:18 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilمقبرة توت عنخ آمون
مقبرة توت عنخ آمون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت فرق بحثية من جامعة ستراسبورغ بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) عن اكتشاف أثري استثنائي بمحافظة الأقصر في مصر، تمثل في تابوت فرعوني يعود إلى المملكة الوسطى، أُعيد دفنه بطريقة غير معتادة.
وحسبما أفادت تقارير فرنسة، أمس الاثنين، جرى الاكتشاف يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري خلال اليوم الأخير من حملة تنقيب استمرت شهرين.
يأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من التحقيقات بدأت إثر العثور على توابيت مشابهة في الموقع ذاته خلال عامي 2018 و2019. وأكد فريديريك كولين، مدير معهد علم المصريات بجامعة ستراسبورغ، أهمية هذه النتائج، مشيرًا إلى أنها تفتح نافذة جديدة لفهم طرق المصريين القدماء في التعامل مع التوابيت المحنطة في سياقات تتعلق بمشاريع تنموية كبرى.

إعادة دفن التوابيت.. ممارسة مصرية تكشف أسرارا غامضة

أظهرت الدراسات أن المصريين القدماء كانوا يلجؤون إلى نقل التوابيت المحنطة من مواقعها الأصلية لأسباب ترتبط بتطوير المناطق أو إنشاء مشاريع تنموية. وقد كشف التابوت الأخير عن تصميم دقيق، حيث وُضع داخل صندوق خشبي مُخصص لحمايته، ويرجع تاريخه إلى الفترة ما بين نهاية القرن الـ 21 والقرن الـ 18 قبل الميلاد.
علماء الآثار البولنديون يكتشفون أول مومياء في العالم لامرأة حامل، في منطقة طيبة، مصر 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
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اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية
27 ديسمبر, 11:21 GMT
الفرق البحثية أكدت أن هذا الاكتشاف ينسجم مع نتائج حملات التنقيب السابقة، التي كشفت عن 5 توابيت أُعيد دفنها بنفس الطريقة، وتعود إلى الدولة الحديثة ما بين القرنين الـ 14 والـ 9 قبل الميلاد. هذه الحملات استغرقت أكثر من 6 أشهر، وشملت دراسة طبقات أثرية متراكمة بسمك يزيد على 8 أمتار، ما يعكس تاريخًا يمتد لـ 3 آلاف عام.

أسئلة جديدة وتقنيات حديثة

الكشف عن التابوت الجديد يثير تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المصريين القدماء لاعتماد هذه الممارسات المنهجية لإعادة الدفن. ومع استئناف العمل الميداني المقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يخطط الباحثون لدراسة محتويات التابوت باستخدام تقنيات متقدمة مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد، التي اعتمدت منذ عام 2018 لتوثيق جميع مراحل الاكتشاف.
سيعمل الفريق البحثي بالتعاون مع علماء الأنثروبولوجيا الأثرية على تحليل التابوت وما يحتويه، بهدف التعمق في فهم الممارسات الجنائزية وظروف إعادة دفن التوابيت، مما قد يلقي الضوء على حقبة لا تزال تحمل الكثير من الأسرار عن الحضارة المصرية القديمة.
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