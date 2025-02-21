معرض "صنع في روسيا" يفتتح أبوابه في أبوظبي

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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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17 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
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ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
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29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
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المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20250221/معرض-صنع-في-روسيا-يفتتح-أبوابه-في-أبوظبي-1098045253.html
معرض "صنع في روسيا" يفتتح أبوابه في أبوظبي
معرض "صنع في روسيا" يفتتح أبوابه في أبوظبي
سبوتنيك عربي
افتُتح معرض "صنع في روسيا" على أراضي العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بدعم من مركز التصدير الروسي. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T14:47+0000
2025-02-21T14:47+0000
روسيا
العالم العربي
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ويقدم 80 مصنعًا من 30 منطقة في روسيا منتجاتهم في معرض "صنع في روسيا"، الذي افتتح في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفاد مركز التصدير الروسي.وأضاف المركز، أنه "سيساعد مهرجان "صنع في روسيا" المصنعين في العثور على مشترين وشركاء جدد. وينظم مركز المعارض الروسية مبيعات التجزئة للمنتجات الروسية والمفاوضات التجارية بين الشركات المشاركة في المعرض مع ممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي. كما تم إعداد برنامج ثقافي غني للزوار، والذي سيسمح للمقيمين والضيوف في أبوظبي بمعرفة المزيد عن التقاليد والإنجازات الروسية في مجال الصناعات الإبداعية".وأشارت مدير المركز الروسي للتصدير، فيرونيكا نيكيشينا، في حفل افتتاح المعرض، إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا. ونحن نعمل بنشاط على تطوير العلاقات التجارية ومشاريع الاستثمار والتعاون الثقافي والإنساني. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بكل ثقة من بين الدول الرائدة في مجال حجم التجارة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط. يوفر معرض "صنع في روسيا" في أبوظبي للشركات في بلدينا منصة لتعزيز الاتصالات، والتي، نحن على ثقة، ستتطور إلى عقود متبادلة المنفعة ومشاريع طويلة الأجل".تقدم نحو نصف الشركات المنتجات الغذائية في معرض "صنع في روسيا": الحلويات، ومحلات البقالة، واللحوم ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمأكولات البحرية، والمنتجات النباتية والدهنية. على سبيل المثال، يمكن للزوار شراء ألواح الحلوى النباتية من إحدى الشركات المصنعة في موسكو، والفواكه المجففة بالتبريد والتوت من سيفاستوبول، والحلويات من مناطق فورونيج وسامارا ولينينغراد، والخضروات المعلبة من منطقة موسكو وأكثر من ذلك بكثير.ويتم تنظيم جلسات تذوق ودروس رئيسية حول إعداد الأطباق الوطنية العربية والروسية من المنتجات الروسية لزوار المعرض.وخلال المعرض، الذي سيقام في الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط، ستجري الشركة مفاوضات مع الشركاء المحتملين، بما في ذلك الموزعين والتجار وإدارات الصناعة وجمعيات الأعمال وممثلي المناطق الاقتصادية الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وستتم مناقشة المشاريع المشتركة والإمدادات إلى دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مواد البناء والأثاث، وحلول البنية التحتية الحضرية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن المواد الغذائية ومستحضرات التجميل.
https://sarabic.ae/20250221/بوتين-الحلول-العلمية-المحلية-تفوقت-على-الأجنبية-وعلى-روسيا-استخراج-الليثيوم-بنفسها-1098041191.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

معرض "صنع في روسيا" يفتتح أبوابه في أبوظبي

14:47 GMT 21.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "صنع في روسيا"
منتدى صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
افتُتح معرض "صنع في روسيا" على أراضي العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بدعم من مركز التصدير الروسي.
ويقدم 80 مصنعًا من 30 منطقة في روسيا منتجاتهم في معرض "صنع في روسيا"، الذي افتتح في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفاد مركز التصدير الروسي.
وأضاف المركز، أنه "سيساعد مهرجان "صنع في روسيا" المصنعين في العثور على مشترين وشركاء جدد. وينظم مركز المعارض الروسية مبيعات التجزئة للمنتجات الروسية والمفاوضات التجارية بين الشركات المشاركة في المعرض مع ممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي. كما تم إعداد برنامج ثقافي غني للزوار، والذي سيسمح للمقيمين والضيوف في أبوظبي بمعرفة المزيد عن التقاليد والإنجازات الروسية في مجال الصناعات الإبداعية".
وأشارت مدير المركز الروسي للتصدير، فيرونيكا نيكيشينا، في حفل افتتاح المعرض، إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا. ونحن نعمل بنشاط على تطوير العلاقات التجارية ومشاريع الاستثمار والتعاون الثقافي والإنساني. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بكل ثقة من بين الدول الرائدة في مجال حجم التجارة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط. يوفر معرض "صنع في روسيا" في أبوظبي للشركات في بلدينا منصة لتعزيز الاتصالات، والتي، نحن على ثقة، ستتطور إلى عقود متبادلة المنفعة ومشاريع طويلة الأجل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
بوتين: الحلول العلمية المحلية تفوقت على الأجنبية وعلى روسيا استخراج الليثيوم بنفسها
13:38 GMT
تقدم نحو نصف الشركات المنتجات الغذائية في معرض "صنع في روسيا": الحلويات، ومحلات البقالة، واللحوم ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمأكولات البحرية، والمنتجات النباتية والدهنية. على سبيل المثال، يمكن للزوار شراء ألواح الحلوى النباتية من إحدى الشركات المصنعة في موسكو، والفواكه المجففة بالتبريد والتوت من سيفاستوبول، والحلويات من مناطق فورونيج وسامارا ولينينغراد، والخضروات المعلبة من منطقة موسكو وأكثر من ذلك بكثير.
ويتم تنظيم جلسات تذوق ودروس رئيسية حول إعداد الأطباق الوطنية العربية والروسية من المنتجات الروسية لزوار المعرض.
بالإضافة إلى ذلك، تجد على رفوف المعرض مستحضرات تجميل وعطور من 13 علامة تجارية في ركن تجميل خاص، بالإضافة إلى شراء الهدايا التذكارية والملابس.
وخلال المعرض، الذي سيقام في الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط، ستجري الشركة مفاوضات مع الشركاء المحتملين، بما في ذلك الموزعين والتجار وإدارات الصناعة وجمعيات الأعمال وممثلي المناطق الاقتصادية الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستتم مناقشة المشاريع المشتركة والإمدادات إلى دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مواد البناء والأثاث، وحلول البنية التحتية الحضرية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن المواد الغذائية ومستحضرات التجميل.
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