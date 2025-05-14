انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250514/انطلاق-أعمال-النسخة-الـ16-للمنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1100539994.html
انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
سبوتنيك عربي
انطلقت في مدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T16:48+0000
2025-05-14T16:48+0000
2025 منتدى قازان
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100539839_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_4367bdcc48fccdb7d15e6c84d4ce2c06.jpg
ورصدت عدسة "سبوتنيك" استعدادات افتتاح منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" المنعقد في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تترستان الروسية.وتعقد الفعاليات بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية وعلماء بارزين وطلاب وجميع المهتمين بالثقافات الشرقية.وفي وقت سابق، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، مشيرًا إلى أن الكلمة الموجهة إلى الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، ستجد مكانًا في البرنامج الثقافي للحدث، نظرًا لأهمية الحفاظ على ذاكرة دروس التاريخ ومقاومة الإرهاب وتصعيد الصراعات المحلية.وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرحب بكم بحرارة في مدينة قازان المضيافة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"... نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلاميصور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100539839_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59126f907a0d04b065d0a5a9cca58b33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025 منتدى قازان, روسيا, أخبار العالم الآن
2025 منتدى قازان, روسيا, أخبار العالم الآن

انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"

16:48 GMT 14.05.2025
© Sputnikانطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
انطلقت في مدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" استعدادات افتتاح منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" المنعقد في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تترستان الروسية.
وتعقد الفعاليات بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية وعلماء بارزين وطلاب وجميع المهتمين بالثقافات الشرقية.

وخلال الحدث، سيتمكن الزوار من التعرف على التراث الغني للعالم العربي وإيران والهند وإندونيسيا ودول شرقية أخرى، حيث سيتم تقديم لوحات راقصة وتعريفية بالثقافة العربية والإسلامية، إضافة إلى معرض لوحات وألبسة تقليدية من التراث العربي.

وفي وقت سابق، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، مشيرًا إلى أن الكلمة الموجهة إلى الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، ستجد مكانًا في البرنامج الثقافي للحدث، نظرًا لأهمية الحفاظ على ذاكرة دروس التاريخ ومقاومة الإرهاب وتصعيد الصراعات المحلية.
وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرحب بكم بحرارة في مدينة قازان المضيافة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"... نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала