انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnikانطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik
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انطلقت في مدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" استعدادات افتتاح منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" المنعقد في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تترستان الروسية.
🟠انطلاق فعاليات مهرجان الثقافات الشرقية في مجمع المعارض الدولي "إكسبو" بمدينة قازان الروسية الذي تنظمه جامعة قازان الفيدرالية ومركز الحضارة للثقافة العربية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 14, 2025
🔶وتعقد الفعاليات بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية وعلماء بارزين وطلاب وجميع المهتمين بالثقافات الشرقية.
🔶خلال الحدث،… https://t.co/g7NjLiqmm4 pic.twitter.com/1rpWcJFgCa
وتعقد الفعاليات بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية وعلماء بارزين وطلاب وجميع المهتمين بالثقافات الشرقية.
وخلال الحدث، سيتمكن الزوار من التعرف على التراث الغني للعالم العربي وإيران والهند وإندونيسيا ودول شرقية أخرى، حيث سيتم تقديم لوحات راقصة وتعريفية بالثقافة العربية والإسلامية، إضافة إلى معرض لوحات وألبسة تقليدية من التراث العربي.
🟠عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات افتتاح منتدى "روسيا والعالم الإسلامي" المنعقد في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تترستان الروسية pic.twitter.com/3edWRzUHgN— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 14, 2025
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، مشيرًا إلى أن الكلمة الموجهة إلى الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، ستجد مكانًا في البرنامج الثقافي للحدث، نظرًا لأهمية الحفاظ على ذاكرة دروس التاريخ ومقاومة الإرهاب وتصعيد الصراعات المحلية.
وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرحب بكم بحرارة في مدينة قازان المضيافة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"... نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".