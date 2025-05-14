https://sarabic.ae/20250514/ترامب-يحضر-القمة-الخليجية-الأمريكية-في-الرياض-1100512446.html
بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T07:54+0000
2025-05-14T07:54+0000
2025-05-14T08:01+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ترامب
العالم العربي
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واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة.وحملت كلمة ترامب بين طياتها تأكيدًا على إعادة رسم معالم التعاون الأمريكي - الخليجي، وشملت كلمته وتصريحاته بعد اليوم الأول، نقاطًا مهمة عدة.صفقة دفاعية ودعم اقتصاديكشف ترامب عن صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بمنظومات دفاعية متطورة، في إطار "تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، على حد وصفه.كما نوّه بالتوصل إلى اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات بنية تحتية ضخمة في السعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، إلى جانب استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.
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ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية الأمريكية، التي ستعقد بالعاصمة السعودية.
2025-05-14T07:54+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ترامب, العالم العربي, видео
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ترامب, العالم العربي, видео
بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
07:54 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 08:01 GMT 14.05.2025)
يتبع
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية الأمريكية، التي ستعقد في العاصمة السعودية.
واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة.
وحملت كلمة ترامب بين طياتها تأكيدًا على إعادة رسم معالم التعاون الأمريكي - الخليجي، وشملت كلمته وتصريحاته بعد اليوم الأول، نقاطًا مهمة عدة.
كشف ترامب عن صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بمنظومات دفاعية متطورة، في إطار "تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، على حد وصفه.
كما نوّه بالتوصل إلى اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات بنية تحتية ضخمة في السعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، إلى جانب استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.