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بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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عرب بوينت بودكاست
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27 د
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لقاء سبوتنيك
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30 د
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
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نبض افريقيا
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11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
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بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T07:54+0000
2025-05-14T08:01+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ترامب
العالم العربي
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واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة.وحملت كلمة ترامب بين طياتها تأكيدًا على إعادة رسم معالم التعاون الأمريكي - الخليجي، وشملت كلمته وتصريحاته بعد اليوم الأول، نقاطًا مهمة عدة.صفقة دفاعية ودعم اقتصاديكشف ترامب عن صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بمنظومات دفاعية متطورة، في إطار "تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، على حد وصفه.كما نوّه بالتوصل إلى اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات بنية تحتية ضخمة في السعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، إلى جانب استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.
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ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية الأمريكية، التي ستعقد بالعاصمة السعودية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ترامب, العالم العربي, видео
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ترامب, العالم العربي, видео

بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض

07:54 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 08:01 GMT 14.05.2025)
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يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية الأمريكية، التي ستعقد في العاصمة السعودية.
واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة.
وحملت كلمة ترامب بين طياتها تأكيدًا على إعادة رسم معالم التعاون الأمريكي - الخليجي، وشملت كلمته وتصريحاته بعد اليوم الأول، نقاطًا مهمة عدة.

صفقة دفاعية ودعم اقتصادي

كشف ترامب عن صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بمنظومات دفاعية متطورة، في إطار "تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، على حد وصفه.
كما نوّه بالتوصل إلى اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات بنية تحتية ضخمة في السعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، إلى جانب استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.
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