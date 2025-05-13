شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250513/شاهد-ردة-فعل-ولي-العهد-السعودي-على-قرار-ترامب-بشأن-سوريا-فيديو--1100505391.html
شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T20:36+0000
2025-05-13T20:36+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يبتسم بحرارة، مصفقاً بامتنان واضعاً يديه على صدره في إشارة إلى الشكر والتقدير، فيما صفق ترامب أيضا من على المنبر وسط تصفيق الحاضرين الذين وقفوا إثر ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديوترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو

20:36 GMT 13.05.2025
© Photo / xولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Photo / x
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، في لحظة عكست التفاؤل بمستقبل أفضل للمنطقة.
ويظهر في الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يبتسم بحرارة، مصفقاً بامتنان واضعاً يديه على صدره في إشارة إلى الشكر والتقدير، فيما صفق ترامب أيضا من على المنبر وسط تصفيق الحاضرين الذين وقفوا إثر ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو
ترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية
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