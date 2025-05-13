https://sarabic.ae/20250513/شاهد-ردة-فعل-ولي-العهد-السعودي-على-قرار-ترامب-بشأن-سوريا-فيديو--1100505391.html
شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T20:36+0000
2025-05-13T20:36+0000
2025-05-13T20:36+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يبتسم بحرارة، مصفقاً بامتنان واضعاً يديه على صدره في إشارة إلى الشكر والتقدير، فيما صفق ترامب أيضا من على المنبر وسط تصفيق الحاضرين الذين وقفوا إثر ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديوترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية
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نادي الفيديو
شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، في لحظة عكست التفاؤل بمستقبل أفضل للمنطقة.
ويظهر في الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يبتسم بحرارة، مصفقاً بامتنان واضعاً يديه على صدره في إشارة إلى الشكر والتقدير، فيما صفق ترامب أيضا من على المنبر وسط تصفيق الحاضرين الذين وقفوا إثر ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.