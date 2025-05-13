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ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة
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27 د
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هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
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ترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية
ترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في المنطقة "معجزة حديثة على الطريقة العربية". 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T16:26+0000
2025-05-13T16:26+0000
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وقال ترامب: "العلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل".وتابع ترامب: "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه، الرياض باتت مركزا للأعمال والتكنولوجيا العالمية المتقدمة".وأشار ترامب إلى أن "مسيرة التحول في دبي والدوحة ومسقط أيضا كانت مذهلة".وأضاف: "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، نتائج القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت قطاع النفط، ومن الرائع أن تستضيف السعودية كأس العالم".وتابع: "خفضنا عمليات عبور الحدود الأمريكية بشكل غير مسبوق، مستويات التجنيد في الجيش الأمريكي الآن هي الأعلى منذ 30 عاما".وأضاف: "أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت واستحدثنا نحو نصف مليون وظيفة".وأكد ترامب: "منذ بدأت العمل باتت الثروات تتدفق إلى الولايات المتحدة، الاستثمارات في الرقائق الإلكترونية تتدفق على الولايات المتحدة، ولا صناعات عسكرية أفضل من صناعاتنا".ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية
https://sarabic.ae/20250513/البيت-الأبيض-ينشر-أبرز-الصفقات-الموقعة-مع-السعودية-في-الرياض-1100492146.html
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https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية

16:26 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في المنطقة "معجزة حديثة على الطريقة العربية".
وقال ترامب: "العلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل".

وأضاف: "المنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، ونريد أن يُعرف الشرق الأوسط بالتجارة وليس الفوضى وبتصدير التكنولوجيا وليس الإرهاب".

وتابع ترامب: "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه، الرياض باتت مركزا للأعمال والتكنولوجيا العالمية المتقدمة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية في الرياض
14:55 GMT
وأشار ترامب إلى أن "مسيرة التحول في دبي والدوحة ومسقط أيضا كانت مذهلة".

وأكد ترامب أن "ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية، وبإمكاننا تحقيق المستقبل الذي كانت تحلم به الأجيال السابقة".

وأضاف: "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، نتائج القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت قطاع النفط، ومن الرائع أن تستضيف السعودية كأس العالم".
ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ترامب وبن سلمان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
13:15 GMT
وتابع: "خفضنا عمليات عبور الحدود الأمريكية بشكل غير مسبوق، مستويات التجنيد في الجيش الأمريكي الآن هي الأعلى منذ 30 عاما".
وأضاف: "أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت واستحدثنا نحو نصف مليون وظيفة".

وتابع: "الصين قررت الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية في التجارة وكل المجالات. أوقفنا العمل باللوائح التنظيمية القديمة وقلصنا حجم البيروقراطية وحققنا أرقاما قياسية".

وأكد ترامب: "منذ بدأت العمل باتت الثروات تتدفق إلى الولايات المتحدة، الاستثمارات في الرقائق الإلكترونية تتدفق على الولايات المتحدة، ولا صناعات عسكرية أفضل من صناعاتنا".
دونالد ترامب - الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
أمس, 11:53 GMT
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي بعد نزوله من الطائرة الرئاسية ثم توجها إلى قاعة الشرف.
ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.
وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا
5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية
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