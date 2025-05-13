https://sarabic.ae/20250513/ترامب-ما-يحدث-في-المنطقة-معجزة-حديثة-على-الطريقة-العربية-1100496365.html

ترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية

ترامب: ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في المنطقة "معجزة حديثة على الطريقة العربية". 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T16:26+0000

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2025-05-13T16:26+0000

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وقال ترامب: "العلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل".وتابع ترامب: "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه، الرياض باتت مركزا للأعمال والتكنولوجيا العالمية المتقدمة".وأشار ترامب إلى أن "مسيرة التحول في دبي والدوحة ومسقط أيضا كانت مذهلة".وأضاف: "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، نتائج القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت قطاع النفط، ومن الرائع أن تستضيف السعودية كأس العالم".وتابع: "خفضنا عمليات عبور الحدود الأمريكية بشكل غير مسبوق، مستويات التجنيد في الجيش الأمريكي الآن هي الأعلى منذ 30 عاما".وأضاف: "أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت واستحدثنا نحو نصف مليون وظيفة".وأكد ترامب: "منذ بدأت العمل باتت الثروات تتدفق إلى الولايات المتحدة، الاستثمارات في الرقائق الإلكترونية تتدفق على الولايات المتحدة، ولا صناعات عسكرية أفضل من صناعاتنا".ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية

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