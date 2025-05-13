https://sarabic.ae/20250513/البيت-الأبيض-ينشر-أبرز-الصفقات-الموقعة-مع-السعودية-في-الرياض-1100492146.html

البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية في الرياض

البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية في الرياض

سبوتنيك عربي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T14:55+0000

2025-05-13T14:55+0000

2025-05-13T14:58+0000

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ونشر البيت الأبيض أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة مباحثات رسمية بين ابن سلمان وترامب، في الرياض، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار. وأوضح البيان أنه سيتم استثمار سعودي بـ20 مليار دولار من شركة "DataVolt" في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".وتابع: "استثمارات تكنولوجية مشتركة بـ80 مليار دولار من شركات كبرى مثل "غوغل"و"أوراكل" و"أوبر"، و"إي إم دي" في البلدين، ومشاريع بنية تحتية سعودية كبرى تنفذها شركات أمريكية مثل AECOM وParsons بقيمة 2 مليار دولار".وتابع: "إطلاق 3 صناديق استثمارية بقيمة إجمالية 14 مليار دولار تركز على الطاقة، الدفاع، والرياضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية

https://sarabic.ae/20250513/ترامب-يشارك-في-منتدى-الاستثمار-السعودي-الأمريكي--1100483123.html

https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html

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