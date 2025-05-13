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البيت الأبيض: ترامب يوافق على لقاء الرئيس السوري المؤقت
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https://sarabic.ae/20250513/البيت-الأبيض-ينشر-أبرز-الصفقات-الموقعة-مع-السعودية-في-الرياض-1100492146.html
البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية في الرياض
البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية في الرياض
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T14:55+0000
2025-05-13T14:58+0000
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ونشر البيت الأبيض أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة مباحثات رسمية بين ابن سلمان وترامب، في الرياض، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار. وأوضح البيان أنه سيتم استثمار سعودي بـ20 مليار دولار من شركة "DataVolt" في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".وتابع: "استثمارات تكنولوجية مشتركة بـ80 مليار دولار من شركات كبرى مثل "غوغل"و"أوراكل" و"أوبر"، و"إي إم دي" في البلدين، ومشاريع بنية تحتية سعودية كبرى تنفذها شركات أمريكية مثل AECOM وParsons بقيمة 2 مليار دولار".وتابع: "إطلاق 3 صناديق استثمارية بقيمة إجمالية 14 مليار دولار تركز على الطاقة، الدفاع، والرياضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-يشارك-في-منتدى-الاستثمار-السعودي-الأمريكي--1100483123.html
https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم

البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية في الرياض

14:55 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 14:58 GMT 13.05.2025)
© AP Photo / Alex Brandon الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وذلك ضمن جولته في الشرق الأوسط.
ونشر البيت الأبيض أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة مباحثات رسمية بين ابن سلمان وترامب، في الرياض، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار.

ووقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر اتفاقية للتعاون العسكري في التاريخ، بقيمة إجمالية بلغت نحو 142 مليار دولار، تقوم على توريد الأسلحة والمعدات الحديثة من صنع الولايات المتحدة، وتطوير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وتحديث الأمن الساحلي والحدودي في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التدريب والدعم الشامل للقوات المسلحة السعودية.

وأوضح البيان أنه سيتم استثمار سعودي بـ20 مليار دولار من شركة "DataVolt" في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".
ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ترامب وبن سلمان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
13:15 GMT
وتابع: "استثمارات تكنولوجية مشتركة بـ80 مليار دولار من شركات كبرى مثل "غوغل"و"أوراكل" و"أوبر"، و"إي إم دي" في البلدين، ومشاريع بنية تحتية سعودية كبرى تنفذها شركات أمريكية مثل AECOM وParsons بقيمة 2 مليار دولار".

وأضاف: "صادرات أمريكية تشمل توربينات غاز من GE Vernova بقيمة 14.2 مليار دولار وطائرات بوينغ 737-8 بقيمة 4.8 مليار دولار، كما سيتم استثمار صحي بـ5.8 مليار دولار من Shamekh IV Solutions، يتضمن إنشاء مصنع في ولاية ميشيغان".

وتابع: "إطلاق 3 صناديق استثمارية بقيمة إجمالية 14 مليار دولار تركز على الطاقة، الدفاع، والرياضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".
دونالد ترامب - الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
أمس, 11:53 GMT
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي بعد نزوله من الطائرة الرئاسية ثم توجها إلى قاعة الشرف.
ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.
وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا
5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية
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