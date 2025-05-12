من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T11:53+0000
2025-05-12T11:53+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
زيارة
استثمارات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/04/1035770403_0:152:2816:1736_1920x0_80_0_0_b1fce70fc8b76cb3cc87d070f8a4639d.jpg
وبحسب وسائل إعلام سعودية، "تعد هذه الزيارة مؤشرا على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعبا محوريا في استقرار المنطقة، بل أيضا نظرا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية".ورأت وسائل الإعلام نقلا عن باحثين، أن "زيارة ترامب تشكل فرصة مهمة لحوار مباشر من شأنه تعزيز التفاهمات حول أبرز الملفات، أهمها تعزيز الشراكة مع السعودية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وضبط أسعار الطاقة، والدفع نحو مشاركة فاعلة في أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم في قطاع غزة".وأشارت إلى أن "الشراكة بين الرياض وواشنطن شراكة استراتيجية تتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واستخبارية، خاصة أن"الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني الأول للمملكة، وأن التفاهمات الثنائية تعزز المصالح المشتركة، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "القمة الخليجية الأمريكية في الرياض ستشهد استعراض الرئيس الأمريكي لرؤية بلاده تجاه ملفات الشرق الأوسط، مع تقديم تصور واضح لأولويات السياسة الخارجية لإدارته خلال السنوات المقبلة".وأشار إلى أن "ترامب يهدف للعودة إلى الوطن بصفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومسؤولين عرب"، وأضاف: "تدور رحلة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة حول المال بشكل أساسي، في الوقت الذي صرح فيه مسؤول عربي أن أجندة ترامب الإقليمية هي الأعمال، الأعمال، الأعمال".وأكد الموقع الأمريكي أن "الصفقات الموقعة في السعودية ستشمل مبيعات عسكرية لا تقل عن 100 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات ضخمة في مجال الطاقة والمعادن".
https://sarabic.ae/20250510/بعد-طلب-ترامب-مرافقته-للسعودية-وزير-الدفاع-الأمريكي-يؤجل-زيارته-لإسرائيل-1100368879.html
https://sarabic.ae/20250306/ترامب-سأتوجه-للسعودية-لإبرام-اتفاق-بتريليون-دولار-1098458399.html
https://sarabic.ae/20250511/مصدر-زيارة-عراقجي-إلى-السعودية-وقطر-لا-علاقة-لها-بزيارة-ترامب-القادمة-1100388655.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/04/1035770403_0:0:2504:1877_1920x0_80_0_0_63ddbaee5a4a7c8429daa703d429b8fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيارة, استثمارات
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيارة, استثمارات

من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض

11:53 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciدونالد ترامب - الملك سلمان
دونالد ترامب - الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، "تعد هذه الزيارة مؤشرا على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعبا محوريا في استقرار المنطقة، بل أيضا نظرا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية".
و"تتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بعد طلب ترامب مرافقته للسعودية… وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل
10 مايو, 06:34 GMT
ورأت وسائل الإعلام نقلا عن باحثين، أن "زيارة ترامب تشكل فرصة مهمة لحوار مباشر من شأنه تعزيز التفاهمات حول أبرز الملفات، أهمها تعزيز الشراكة مع السعودية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وضبط أسعار الطاقة، والدفع نحو مشاركة فاعلة في أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "الشراكة بين الرياض وواشنطن شراكة استراتيجية تتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واستخبارية، خاصة أن"الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني الأول للمملكة، وأن التفاهمات الثنائية تعزز المصالح المشتركة، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية ودول الخليج تبرز المكانة التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "التنسيق مع السعودية عنصر أساسي في معالجة قضايا تتجاوز حدود الإقليم".

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار
6 مارس, 22:53 GMT
وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "القمة الخليجية الأمريكية في الرياض ستشهد استعراض الرئيس الأمريكي لرؤية بلاده تجاه ملفات الشرق الأوسط، مع تقديم تصور واضح لأولويات السياسة الخارجية لإدارته خلال السنوات المقبلة".

وبحسب الموقع: "تتوزع الملفات المطروحة على طاولة ترامب وقادة الخليج بين الأزمة الأوكرانية، والوضع في غزة، وتثبيت هدنة اليمن، وتعزيز وحدة سوريا، إلى جانب آليات التعاون في مجالات الدفاع والاستثمار والطاقة".

وأشار إلى أن "ترامب يهدف للعودة إلى الوطن بصفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومسؤولين عرب"، وأضاف: "تدور رحلة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة حول المال بشكل أساسي، في الوقت الذي صرح فيه مسؤول عربي أن أجندة ترامب الإقليمية هي الأعمال، الأعمال، الأعمال".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة
أمس, 02:30 GMT
وتابع: "أما الأجندة الجيوسياسية، فهي ثانوية، فبينما أوضح ترامب رغبته في اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي، يدرك الرئيس ومساعدوه أن هذا الاتفاق غير وارد حاليا، بسبب الحرب في غزة".
وأكد الموقع الأمريكي أن "الصفقات الموقعة في السعودية ستشمل مبيعات عسكرية لا تقل عن 100 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات ضخمة في مجال الطاقة والمعادن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала