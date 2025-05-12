https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T11:53+0000
2025-05-12T11:53+0000
2025-05-12T11:53+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
زيارة
استثمارات
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وبحسب وسائل إعلام سعودية، "تعد هذه الزيارة مؤشرا على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعبا محوريا في استقرار المنطقة، بل أيضا نظرا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية".ورأت وسائل الإعلام نقلا عن باحثين، أن "زيارة ترامب تشكل فرصة مهمة لحوار مباشر من شأنه تعزيز التفاهمات حول أبرز الملفات، أهمها تعزيز الشراكة مع السعودية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وضبط أسعار الطاقة، والدفع نحو مشاركة فاعلة في أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم في قطاع غزة".وأشارت إلى أن "الشراكة بين الرياض وواشنطن شراكة استراتيجية تتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واستخبارية، خاصة أن"الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني الأول للمملكة، وأن التفاهمات الثنائية تعزز المصالح المشتركة، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "القمة الخليجية الأمريكية في الرياض ستشهد استعراض الرئيس الأمريكي لرؤية بلاده تجاه ملفات الشرق الأوسط، مع تقديم تصور واضح لأولويات السياسة الخارجية لإدارته خلال السنوات المقبلة".وأشار إلى أن "ترامب يهدف للعودة إلى الوطن بصفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومسؤولين عرب"، وأضاف: "تدور رحلة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة حول المال بشكل أساسي، في الوقت الذي صرح فيه مسؤول عربي أن أجندة ترامب الإقليمية هي الأعمال، الأعمال، الأعمال".وأكد الموقع الأمريكي أن "الصفقات الموقعة في السعودية ستشمل مبيعات عسكرية لا تقل عن 100 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات ضخمة في مجال الطاقة والمعادن".
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيارة, استثمارات
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيارة, استثمارات
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، "تعد هذه الزيارة مؤشرا على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعبا محوريا في استقرار المنطقة
، بل أيضا نظرا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية".
و"تتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة".
ورأت وسائل الإعلام نقلا عن باحثين، أن "زيارة ترامب تشكل فرصة مهمة لحوار مباشر من شأنه تعزيز التفاهمات حول أبرز الملفات، أهمها تعزيز الشراكة مع السعودية
، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وضبط أسعار الطاقة، والدفع نحو مشاركة فاعلة في أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "الشراكة بين الرياض وواشنطن شراكة استراتيجية تتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واستخبارية، خاصة أن"الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني الأول للمملكة، وأن التفاهمات الثنائية تعزز المصالح المشتركة، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية ودول الخليج تبرز المكانة التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "التنسيق مع السعودية عنصر أساسي في معالجة قضايا تتجاوز حدود الإقليم".
وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "القمة الخليجية الأمريكية في الرياض ستشهد استعراض الرئيس الأمريكي
لرؤية بلاده تجاه ملفات الشرق الأوسط، مع تقديم تصور واضح لأولويات السياسة الخارجية لإدارته خلال السنوات المقبلة".
وبحسب الموقع: "تتوزع الملفات المطروحة على طاولة ترامب وقادة الخليج بين الأزمة الأوكرانية، والوضع في غزة، وتثبيت هدنة اليمن، وتعزيز وحدة سوريا، إلى جانب آليات التعاون في مجالات الدفاع والاستثمار والطاقة".
وأشار إلى أن "ترامب يهدف للعودة إلى الوطن بصفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومسؤولين عرب"، وأضاف: "تدور رحلة ترامب إلى السعودية وقطر
والإمارات العربية المتحدة حول المال بشكل أساسي، في الوقت الذي صرح فيه مسؤول عربي أن أجندة ترامب الإقليمية هي الأعمال، الأعمال، الأعمال".
وتابع: "أما الأجندة الجيوسياسية، فهي ثانوية، فبينما أوضح ترامب رغبته في اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي، يدرك الرئيس ومساعدوه أن هذا الاتفاق غير وارد حاليا، بسبب الحرب في غزة".
وأكد الموقع الأمريكي أن "الصفقات الموقعة في السعودية ستشمل مبيعات عسكرية لا تقل عن 100 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات ضخمة
في مجال الطاقة والمعادن".