https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html

من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض

من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض

سبوتنيك عربي

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T11:53+0000

2025-05-12T11:53+0000

2025-05-12T11:53+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

زيارة

استثمارات

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وبحسب وسائل إعلام سعودية، "تعد هذه الزيارة مؤشرا على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعبا محوريا في استقرار المنطقة، بل أيضا نظرا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية".ورأت وسائل الإعلام نقلا عن باحثين، أن "زيارة ترامب تشكل فرصة مهمة لحوار مباشر من شأنه تعزيز التفاهمات حول أبرز الملفات، أهمها تعزيز الشراكة مع السعودية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وضبط أسعار الطاقة، والدفع نحو مشاركة فاعلة في أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم في قطاع غزة".وأشارت إلى أن "الشراكة بين الرياض وواشنطن شراكة استراتيجية تتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واستخبارية، خاصة أن"الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني الأول للمملكة، وأن التفاهمات الثنائية تعزز المصالح المشتركة، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "القمة الخليجية الأمريكية في الرياض ستشهد استعراض الرئيس الأمريكي لرؤية بلاده تجاه ملفات الشرق الأوسط، مع تقديم تصور واضح لأولويات السياسة الخارجية لإدارته خلال السنوات المقبلة".وأشار إلى أن "ترامب يهدف للعودة إلى الوطن بصفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومسؤولين عرب"، وأضاف: "تدور رحلة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة حول المال بشكل أساسي، في الوقت الذي صرح فيه مسؤول عربي أن أجندة ترامب الإقليمية هي الأعمال، الأعمال، الأعمال".وأكد الموقع الأمريكي أن "الصفقات الموقعة في السعودية ستشمل مبيعات عسكرية لا تقل عن 100 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات ضخمة في مجال الطاقة والمعادن".

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيارة, استثمارات