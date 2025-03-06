ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250306/ترامب-سأتوجه-للسعودية-لإبرام-اتفاق-بتريليون-دولار-1098458399.html
ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار
ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T22:53+0000
2025-03-06T22:53+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_0:0:5298:2981_1920x0_80_0_0_7a3ab4dc51c1a43ad8c6e7d190774633.jpg
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه من المحتمل أن يسافر إلى هناك خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت أيضًا إلى الرياض في عام 2017، للإعلان عن استثمارات سعودية قُدرت آنذاك بنحو 350 مليار دولار.وأضاف ترامب: "هذه المرة أصبحوا أكثر ثراء، وأصبحنا جميعًا أكبر سنًا".وأوضح أن السعوديين على استعداد، بناءً على طلبه، لاستثمار تريليون دولار على مدى أربع سنوات في شركات أمريكية، بما في ذلك شراء معدات عسكرية أمريكية.وتابع قائلًا: "لقد وافقوا على القيام بذلك، لذلك سأذهب إلى هناك، ولدي علاقة رائعة معهم، وكانوا لطفاء للغاية".وتلعب السعودية دورًا أكبر في السياسة الخارجية الأمريكية، وقال مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للصحفيين إن السعوديين سيستضيفون اجتماعًا أمريكيًا أوكرانيًا الأسبوع المقبل لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.وفي فبراير/شباط، التقى ترامب مع مسؤولين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين وشركة (إل آي في) للجولف المدعومة من السعودية بهدف حل الخلافات بين الجانبين.يُذكر أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره للشرق الأوسط خلال فترة ولايته الأولى، أطلق شركة استثمار مباشر تلقت استثمارات بملياري دولار من السعودية بعد مغادرة ترامب لمنصبه.
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-سأطلب-من-السعودية-استثمار-تريليون-دولار-وليس-600-مليار-وخفض-أسعار-النفط-1097083753.html
https://sarabic.ae/20250123/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-ترامب-برغبة-المملكة-في-استثمار-مبلغ-خرافي-بالولايات-المتحدة-خلال-رئاسته-1097059049.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_20:0:4728:3531_1920x0_80_0_0_818e5ca475db5a2a31b285f3cdbfbe4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم

ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار

22:53 GMT 06.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك عبر شراء معدات عسكرية.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه من المحتمل أن يسافر إلى هناك خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت أيضًا إلى الرياض في عام 2017، للإعلان عن استثمارات سعودية قُدرت آنذاك بنحو 350 مليار دولار.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ترامب: سأطلب من السعودية استثمار تريليون دولار وليس 600 مليار وخفض أسعار النفط
23 يناير, 16:51 GMT
وأضاف ترامب: "هذه المرة أصبحوا أكثر ثراء، وأصبحنا جميعًا أكبر سنًا".
وأوضح أن السعوديين على استعداد، بناءً على طلبه، لاستثمار تريليون دولار على مدى أربع سنوات في شركات أمريكية، بما في ذلك شراء معدات عسكرية أمريكية.
وتابع قائلًا: "لقد وافقوا على القيام بذلك، لذلك سأذهب إلى هناك، ولدي علاقة رائعة معهم، وكانوا لطفاء للغاية".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ولي العهد السعودي يبلغ ترامب برغبة المملكة في استثمار مبلغ خرافي بالولايات المتحدة خلال رئاسته
23 يناير, 04:39 GMT
وتلعب السعودية دورًا أكبر في السياسة الخارجية الأمريكية، وقال مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للصحفيين إن السعوديين سيستضيفون اجتماعًا أمريكيًا أوكرانيًا الأسبوع المقبل لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.
وفي فبراير/شباط، التقى ترامب مع مسؤولين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين وشركة (إل آي في) للجولف المدعومة من السعودية بهدف حل الخلافات بين الجانبين.
يُذكر أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره للشرق الأوسط خلال فترة ولايته الأولى، أطلق شركة استثمار مباشر تلقت استثمارات بملياري دولار من السعودية بعد مغادرة ترامب لمنصبه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала