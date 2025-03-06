https://sarabic.ae/20250306/ترامب-سأتوجه-للسعودية-لإبرام-اتفاق-بتريليون-دولار-1098458399.html
ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار
ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T22:53+0000
2025-03-06T22:53+0000
2025-03-06T22:53+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_0:0:5298:2981_1920x0_80_0_0_7a3ab4dc51c1a43ad8c6e7d190774633.jpg
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه من المحتمل أن يسافر إلى هناك خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت أيضًا إلى الرياض في عام 2017، للإعلان عن استثمارات سعودية قُدرت آنذاك بنحو 350 مليار دولار.وأضاف ترامب: "هذه المرة أصبحوا أكثر ثراء، وأصبحنا جميعًا أكبر سنًا".وأوضح أن السعوديين على استعداد، بناءً على طلبه، لاستثمار تريليون دولار على مدى أربع سنوات في شركات أمريكية، بما في ذلك شراء معدات عسكرية أمريكية.وتابع قائلًا: "لقد وافقوا على القيام بذلك، لذلك سأذهب إلى هناك، ولدي علاقة رائعة معهم، وكانوا لطفاء للغاية".وتلعب السعودية دورًا أكبر في السياسة الخارجية الأمريكية، وقال مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للصحفيين إن السعوديين سيستضيفون اجتماعًا أمريكيًا أوكرانيًا الأسبوع المقبل لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.وفي فبراير/شباط، التقى ترامب مع مسؤولين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين وشركة (إل آي في) للجولف المدعومة من السعودية بهدف حل الخلافات بين الجانبين.يُذكر أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره للشرق الأوسط خلال فترة ولايته الأولى، أطلق شركة استثمار مباشر تلقت استثمارات بملياري دولار من السعودية بعد مغادرة ترامب لمنصبه.
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-سأطلب-من-السعودية-استثمار-تريليون-دولار-وليس-600-مليار-وخفض-أسعار-النفط-1097083753.html
https://sarabic.ae/20250123/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-ترامب-برغبة-المملكة-في-استثمار-مبلغ-خرافي-بالولايات-المتحدة-خلال-رئاسته-1097059049.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_20:0:4728:3531_1920x0_80_0_0_818e5ca475db5a2a31b285f3cdbfbe4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك عبر شراء معدات عسكرية.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه من المحتمل أن يسافر إلى هناك خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت أيضًا إلى الرياض في عام 2017، للإعلان عن استثمارات سعودية قُدرت آنذاك بنحو 350 مليار دولار.
وأضاف ترامب: "هذه المرة أصبحوا أكثر ثراء، وأصبحنا جميعًا أكبر سنًا".
وأوضح أن السعوديين على استعداد، بناءً على طلبه، لاستثمار تريليون دولار على مدى أربع سنوات
في شركات أمريكية، بما في ذلك شراء معدات عسكرية أمريكية.
وتابع قائلًا: "لقد وافقوا على القيام بذلك، لذلك سأذهب إلى هناك، ولدي علاقة رائعة معهم، وكانوا لطفاء للغاية".
وتلعب السعودية دورًا أكبر في السياسة الخارجية الأمريكية، وقال مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للصحفيين إن السعوديين سيستضيفون اجتماعًا أمريكيًا أوكرانيًا الأسبوع المقبل لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.
وفي فبراير/شباط، التقى ترامب مع مسؤولين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين وشركة (إل آي في) للجولف المدعومة من السعودية بهدف حل الخلافات بين الجانبين.
يُذكر أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره للشرق الأوسط خلال فترة ولايته الأولى، أطلق شركة استثمار مباشر تلقت استثمارات بملياري دولار من السعودية بعد مغادرة ترامب لمنصبه.