https://sarabic.ae/20250306/ترامب-سأتوجه-للسعودية-لإبرام-اتفاق-بتريليون-دولار-1098458399.html

ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار

ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر المملكة بموجبه ما يصل إلى تريليون... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T22:53+0000

2025-03-06T22:53+0000

2025-03-06T22:53+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

أخبار السعودية اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_0:0:5298:2981_1920x0_80_0_0_7a3ab4dc51c1a43ad8c6e7d190774633.jpg

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه من المحتمل أن يسافر إلى هناك خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت أيضًا إلى الرياض في عام 2017، للإعلان عن استثمارات سعودية قُدرت آنذاك بنحو 350 مليار دولار.وأضاف ترامب: "هذه المرة أصبحوا أكثر ثراء، وأصبحنا جميعًا أكبر سنًا".وأوضح أن السعوديين على استعداد، بناءً على طلبه، لاستثمار تريليون دولار على مدى أربع سنوات في شركات أمريكية، بما في ذلك شراء معدات عسكرية أمريكية.وتابع قائلًا: "لقد وافقوا على القيام بذلك، لذلك سأذهب إلى هناك، ولدي علاقة رائعة معهم، وكانوا لطفاء للغاية".وتلعب السعودية دورًا أكبر في السياسة الخارجية الأمريكية، وقال مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للصحفيين إن السعوديين سيستضيفون اجتماعًا أمريكيًا أوكرانيًا الأسبوع المقبل لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.وفي فبراير/شباط، التقى ترامب مع مسؤولين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين وشركة (إل آي في) للجولف المدعومة من السعودية بهدف حل الخلافات بين الجانبين.يُذكر أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره للشرق الأوسط خلال فترة ولايته الأولى، أطلق شركة استثمار مباشر تلقت استثمارات بملياري دولار من السعودية بعد مغادرة ترامب لمنصبه.

https://sarabic.ae/20250123/ترامب-سأطلب-من-السعودية-استثمار-تريليون-دولار-وليس-600-مليار-وخفض-أسعار-النفط-1097083753.html

https://sarabic.ae/20250123/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-ترامب-برغبة-المملكة-في-استثمار-مبلغ-خرافي-بالولايات-المتحدة-خلال-رئاسته-1097059049.html

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم