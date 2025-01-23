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https://sarabic.ae/20250123/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-ترامب-برغبة-المملكة-في-استثمار-مبلغ-خرافي-بالولايات-المتحدة-خلال-رئاسته-1097059049.html
ولي العهد السعودي يبلغ ترامب برغبة المملكة في استثمار مبلغ خرافي بالولايات المتحدة خلال رئاسته
ولي العهد السعودي يبلغ ترامب برغبة المملكة في استثمار مبلغ خرافي بالولايات المتحدة خلال رئاسته
سبوتنيك عربي
أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن السعودية تريد زيادة استثماراتها في التجارة والاقتصاد الأمريكي. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T04:39+0000
2025-01-23T05:31+0000
ولي العهد السعودي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
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وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستستثمر السعودية ما لا يقل عن 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، يوم+ الخميس.وأضافت الوكالة أن الأمير بن سلمان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا، مساء الأربعاء، هنأ خلاله بن سلمان ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، مضيفة أن الزعيمين ناقشا أيضا سبل تعزيز التعاون السعودي الأمريكي في مختلف القطاعات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.وشكر ترامب ولي العهد وأعرب عن استعداده للتعاون مع السعودية لمصلحة البلدين، وفقا للوكالة.وتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة السابع والأربعين، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، خلال حفل التنصيب في مبنى الكابيتول.
https://sarabic.ae/20250122/البيت-الأبيض-يعلن-إدراج-جماعة-أنصار-الله-على-قائمة-المنظمات-الإرهابية-الأجنبية-1097057329.html
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ولي العهد السعودي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
ولي العهد السعودي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

ولي العهد السعودي يبلغ ترامب برغبة المملكة في استثمار مبلغ خرافي بالولايات المتحدة خلال رئاسته

04:39 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 05:31 GMT 23.01.2025)
© AP Photo / Evan Vucci ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن السعودية تريد زيادة استثماراتها في التجارة والاقتصاد الأمريكي.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستستثمر السعودية ما لا يقل عن 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، يوم+ الخميس.
وأضافت الوكالة أن الأمير بن سلمان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا، مساء الأربعاء، هنأ خلاله بن سلمان ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، مضيفة أن الزعيمين ناقشا أيضا سبل تعزيز التعاون السعودي الأمريكي في مختلف القطاعات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
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وشكر ترامب ولي العهد وأعرب عن استعداده للتعاون مع السعودية لمصلحة البلدين، وفقا للوكالة.
وتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة السابع والأربعين، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، خلال حفل التنصيب في مبنى الكابيتول.
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