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https://sarabic.ae/20250122/البيت-الأبيض-يعلن-إدراج-جماعة-أنصار-الله-على-قائمة-المنظمات-الإرهابية-الأجنبية-1097057329.html
البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-22T23:04+0000
البيت الأبيض
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض، "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي الرسمي للخطر".
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البيت الأبيض, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
البيت الأبيض, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله

البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

23:04 GMT 22.01.2025
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض، "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".
وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي الرسمي للخطر".
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