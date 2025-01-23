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ترامب: سأطلب من السعودية استثمار تريليون دولار وليس 600 مليار وخفض أسعار النفط
ترامب: سأطلب من السعودية استثمار تريليون دولار وليس 600 مليار وخفض أسعار النفط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه بصدد دعوة السعودية إلى ضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى تريليون دولار. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:51+0000
2025-01-23T16:51+0000
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وقال في كلمة في منتدى دافوس الاقتصادي، إنه "تم الإعلان اليوم من خلال الصحف أن السعودية ستستثمر على الأقل 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لكنني سأدعو ولي العهد أن يصل الرقم إلى 1 تريليون دولار".وأضاف الرئيس الأمريكي كذلك، أنه سيطالب المملكة العربية السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالعمل على خفض أسعار النفط، مما سيؤدي إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية بشكل فوري.واعتبر أنه كان يجب تخفيض أسعار النفط منذ فترة، لكن في الوقت الحالي فإن الأسعار "كافية لجعل الصراع مستمر".وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته كذلك، أن سلفه جو بايدن، "فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا، وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدين العام".وتابع مشيرا: "لقد اتخذت إجراءات كثيرة وسريعة، ووجهت لتخفيض كلفة الحياة اليومية، وفرضت تجميدا على المساعدات الخارجية، وقمت بتجميد المساعدات الخارجية التي نقدمها حول العالم، كما أعلنت حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة، وتمتلك أمريكا أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها".وواصل: "ستكون أمريكا عاصمة للذكاء الصناعي والعملات الرقمية وبدأنا إصدار القوانين بسرعة كبيرة".ومضى: "سأضع حدا للهجرة لبلادنا، وأعلنت حالة طوارئ وسنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، إن ما يحدث غزو، ولن نسمح بانتهاك أراضينا، وستعود أمريكا دولة رائدة وجميلة".وشدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي، أنه "لولا إدارته لما تم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي"وأعلن أنه "سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" خفض الإنفاق إلى ما دون 5% من الناتج القومي".
https://sarabic.ae/20250123/خبير-اعتراف-ترامب-بدور-روسيا-في-الحرب-العالمية-الثانية-مهم-جدا-وقد-يتعرض-للاغتيال-بسبب-مواقفه-1097061639.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, السعودية, الناتو
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, السعودية, الناتو

ترامب: سأطلب من السعودية استثمار تريليون دولار وليس 600 مليار وخفض أسعار النفط

16:51 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه بصدد دعوة السعودية إلى ضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى تريليون دولار.
وقال في كلمة في منتدى دافوس الاقتصادي، إنه "تم الإعلان اليوم من خلال الصحف أن السعودية ستستثمر على الأقل 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لكنني سأدعو ولي العهد أن يصل الرقم إلى 1 تريليون دولار".
وأضاف الرئيس الأمريكي كذلك، أنه سيطالب المملكة العربية السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالعمل على خفض أسعار النفط، مما سيؤدي إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية بشكل فوري.
وقال: "سأطلب من السعودية ومنظمة "أوبك" أن يعملا على تخفيض تكلفة النفط وأنا مندهش انهم لم يفعلوا ذلك قبل الانتخابات"، مضيفا أنه "حال انخفاض الأسعار فإن الأزمة الأوكرانية ستتتهي على الفور".
واعتبر أنه كان يجب تخفيض أسعار النفط منذ فترة، لكن في الوقت الحالي فإن الأسعار "كافية لجعل الصراع مستمر".
وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته كذلك، أن سلفه جو بايدن، "فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا، وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدين العام".
وتابع مشيرا: "لقد اتخذت إجراءات كثيرة وسريعة، ووجهت لتخفيض كلفة الحياة اليومية، وفرضت تجميدا على المساعدات الخارجية، وقمت بتجميد المساعدات الخارجية التي نقدمها حول العالم، كما أعلنت حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة، وتمتلك أمريكا أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها".
وواصل: "ستكون أمريكا عاصمة للذكاء الصناعي والعملات الرقمية وبدأنا إصدار القوانين بسرعة كبيرة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
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ومضى: "سأضع حدا للهجرة لبلادنا، وأعلنت حالة طوارئ وسنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، إن ما يحدث غزو، ولن نسمح بانتهاك أراضينا، وستعود أمريكا دولة رائدة وجميلة".
وشدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي، أنه "لولا إدارته لما تم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي"
وأعلن أنه "سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" خفض الإنفاق إلى ما دون 5% من الناتج القومي".
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