قطر توضح حقيقة إهداء ترامب طائرة رئاسية والرئيس الأمريكي يعلق

عربي
إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/قطر-توضح-حقيقة-إهداء-ترامب-طائرة-رئاسية-والرئيس-الأمريكي-يعلق-1100419106.html
قطر توضح حقيقة إهداء ترامب طائرة رئاسية والرئيس الأمريكي يعلق
قطر توضح حقيقة إهداء ترامب طائرة رئاسية والرئيس الأمريكي يعلق
سبوتنيك عربي
أصدرت قطر توضيحا بشأن تقارير حديثة، تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاستلام طائرة فاخرة من العائلة المالكة القطرية، خلال الأيام المقبلة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T06:57+0000
2025-05-12T06:57+0000
دونالد ترامب
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100418938_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_9a0460cf90c7335c04eae47a96f9a1d3.jpg
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن طائرة "بوينغ 747-8 جامبو" فاخرة للغاية، ستهدى لترامب كطائرة رئاسية، ثم يتم التبرع بها إلى مكتبته الرئاسية، لكي يتمكن من استخدامها بعد مغادرته منصبه.وصرح الملحق الإعلامي في السفارة القطرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، علي الأنصاري، أمس الأحد، لإعلام أمريكي، بأن التقارير الواردة "غير دقيقة"، مشيرًا إلى أن "التبرع بالطائرة على أقل تقدير، لم يُحسم بعد".وقال إن "إمكانية نقل طائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، لكن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية، ولم يُتخذ أي قرار بعد".وأفاد إعلام أمريكي أن قيمة الطائرة المعنية تبلغ 400 مليون دولار، ومن المقرر الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقبلة إلى الشرق الأوسط.من ناحيته، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، ليعلق على التقارير، قائلا: "كون أن وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل على هدية، دون أي مقابل، عبارة عن طائرة "بوينغ 747" لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية التي يبلغ عمرها 40 عاما، بطريقة علنية وشفافة للغاية، هو أمر يضايق الديمقراطيين الفاسدين، الذين يصرون على أن ندفع أموالا باهظة مقابل الطائرة، أي شخص يمكنه فعل ذلك! الديمقراطيون فاشلون من طراز عالمي".وسيتوجه ترامب، قريبا، في جولة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20250511/السفير-الأمريكي-يعلق-على-عدم-زيارة-ترامب-لإسرائيل-ضمن-جولته-بالشرق-الأوسط-1100399664.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100418938_0:0:924:693_1920x0_80_0_0_31abfcd54d44c8ab496b6ed894256ae3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
دونالد ترامب, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

قطر توضح حقيقة إهداء ترامب طائرة رئاسية والرئيس الأمريكي يعلق

06:57 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
أصدرت قطر توضيحا بشأن تقارير حديثة، تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاستلام طائرة فاخرة من العائلة المالكة القطرية، خلال الأيام المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن طائرة "بوينغ 747-8 جامبو" فاخرة للغاية، ستهدى لترامب كطائرة رئاسية، ثم يتم التبرع بها إلى مكتبته الرئاسية، لكي يتمكن من استخدامها بعد مغادرته منصبه.
وصرح الملحق الإعلامي في السفارة القطرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، علي الأنصاري، أمس الأحد، لإعلام أمريكي، بأن التقارير الواردة "غير دقيقة"، مشيرًا إلى أن "التبرع بالطائرة على أقل تقدير، لم يُحسم بعد".
وقال إن "إمكانية نقل طائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، لكن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية، ولم يُتخذ أي قرار بعد".
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
السفير الأمريكي يعلق على عدم زيارة ترامب لإسرائيل ضمن جولته بالشرق الأوسط
أمس, 11:02 GMT
وأفاد إعلام أمريكي أن قيمة الطائرة المعنية تبلغ 400 مليون دولار، ومن المقرر الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقبلة إلى الشرق الأوسط.
من ناحيته، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، ليعلق على التقارير، قائلا: "كون أن وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل على هدية، دون أي مقابل، عبارة عن طائرة "بوينغ 747" لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية التي يبلغ عمرها 40 عاما، بطريقة علنية وشفافة للغاية، هو أمر يضايق الديمقراطيين الفاسدين، الذين يصرون على أن ندفع أموالا باهظة مقابل الطائرة، أي شخص يمكنه فعل ذلك! الديمقراطيون فاشلون من طراز عالمي".
وسيتوجه ترامب، قريبا، في جولة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала