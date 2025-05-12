https://sarabic.ae/20250512/قطر-توضح-حقيقة-إهداء-ترامب-طائرة-رئاسية-والرئيس-الأمريكي-يعلق-1100419106.html

قطر توضح حقيقة إهداء ترامب طائرة رئاسية والرئيس الأمريكي يعلق

قطر توضح حقيقة إهداء ترامب طائرة رئاسية والرئيس الأمريكي يعلق

سبوتنيك عربي

أصدرت قطر توضيحا بشأن تقارير حديثة، تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاستلام طائرة فاخرة من العائلة المالكة القطرية، خلال الأيام المقبلة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T06:57+0000

2025-05-12T06:57+0000

2025-05-12T06:57+0000

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن طائرة "بوينغ 747-8 جامبو" فاخرة للغاية، ستهدى لترامب كطائرة رئاسية، ثم يتم التبرع بها إلى مكتبته الرئاسية، لكي يتمكن من استخدامها بعد مغادرته منصبه.وصرح الملحق الإعلامي في السفارة القطرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، علي الأنصاري، أمس الأحد، لإعلام أمريكي، بأن التقارير الواردة "غير دقيقة"، مشيرًا إلى أن "التبرع بالطائرة على أقل تقدير، لم يُحسم بعد".وقال إن "إمكانية نقل طائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، لكن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية، ولم يُتخذ أي قرار بعد".وأفاد إعلام أمريكي أن قيمة الطائرة المعنية تبلغ 400 مليون دولار، ومن المقرر الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقبلة إلى الشرق الأوسط.من ناحيته، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، ليعلق على التقارير، قائلا: "كون أن وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل على هدية، دون أي مقابل، عبارة عن طائرة "بوينغ 747" لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية التي يبلغ عمرها 40 عاما، بطريقة علنية وشفافة للغاية، هو أمر يضايق الديمقراطيين الفاسدين، الذين يصرون على أن ندفع أموالا باهظة مقابل الطائرة، أي شخص يمكنه فعل ذلك! الديمقراطيون فاشلون من طراز عالمي".وسيتوجه ترامب، قريبا، في جولة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

https://sarabic.ae/20250511/السفير-الأمريكي-يعلق-على-عدم-زيارة-ترامب-لإسرائيل-ضمن-جولته-بالشرق-الأوسط-1100399664.html

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