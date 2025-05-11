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السفير الأمريكي يعلق على عدم زيارة ترامب لإسرائيل ضمن جولته بالشرق الأوسط
السفير الأمريكي يعلق على عدم زيارة ترامب لإسرائيل ضمن جولته بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم زيارة إسرائيل، ضمن الجولة التي سيجريها إلى الشرق الأوسط الأسبوع... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T11:02+0000
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وأكد هاكابي في عدة مقابلات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن عدم زيارة ترامب لإسرائيل "لا يعد مؤشرا على تدهور العلاقة بين واشنطن وتل أبيب".وقال هاكابي في مقابلة مع القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "إن رحلة ترامب الأولى تدور حول الفرص الاقتصادية، وهذا هو محور تركيزه"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأصر على أن "ما يفعله ترامب ليس لأنه يزدري إسرائيل"، مبينا أن هناك ما يقارب 200 دولة في العالم، لذا هناك الكثير منها لم يزرها ترامب بعد ولن يزورها في الحال، وتابع مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكي أمضى وقتا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من أي وقت أمضاه مع أي زعيم عالمي آخر".وفي مقابلة منفصلة مع قناة "i24 News" الإسرائيلية، قدم مايك هاكابي حججا مماثلة، مؤكدا أن نتنياهو "أمضى وقتا أطول مع دونالد ترامب في الأشهر الثلاثة الماضية مما قضيته أنا".بينما صرح هاكابي في مقابلة أخرى مع القناة 13 الإسرائيلية، أنه متأكد من أن ترامب سيزور إسرائيل في العام المقبل 2026.وأكد هاكابي أن ترامب ونتنياهو تربطهما "علاقة ممتازة"، وأن ترامب "يهتم كثيرا بإسرائيل".ويجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول زيارة خارجية رئيسية له إلى السعودية وقطر والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري.
https://sarabic.ae/20250510/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-يرد-على-تقرير-بأن-ترامب-سيعترف-بدولة-فلسطين-1100381876.html
https://sarabic.ae/20250510/عباس-يؤكد-اعتراضه-لخطة-ترامب-ريفييرا-الشرق-الأوسط-خلال-محادثات-مع-بوتين-1100382374.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

السفير الأمريكي يعلق على عدم زيارة ترامب لإسرائيل ضمن جولته بالشرق الأوسط

11:02 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم زيارة إسرائيل، ضمن الجولة التي سيجريها إلى الشرق الأوسط الأسبوع الحالي، وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وأكد هاكابي في عدة مقابلات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن عدم زيارة ترامب لإسرائيل "لا يعد مؤشرا على تدهور العلاقة بين واشنطن وتل أبيب".
وقال هاكابي في مقابلة مع القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "إن رحلة ترامب الأولى تدور حول الفرص الاقتصادية، وهذا هو محور تركيزه"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وأصر على أن "ما يفعله ترامب ليس لأنه يزدري إسرائيل"، مبينا أن هناك ما يقارب 200 دولة في العالم، لذا هناك الكثير منها لم يزرها ترامب بعد ولن يزورها في الحال، وتابع مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكي أمضى وقتا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من أي وقت أمضاه مع أي زعيم عالمي آخر".

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "أود أن أقول للإسرائيليين: اهدأوا، دونالد ترامب يحبكم، ولا شك في ذلك، إنه يساندكم، إنه دونالد ترامب نفسه الذي، على مدار 4 سنوات كرئيس قدم لإسرائيل أكثر مما قدمه أي رئيس أمريكي آخر".

وفي مقابلة منفصلة مع قناة "i24 News" الإسرائيلية، قدم مايك هاكابي حججا مماثلة، مؤكدا أن نتنياهو "أمضى وقتا أطول مع دونالد ترامب في الأشهر الثلاثة الماضية مما قضيته أنا".
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أمس, 16:43 GMT
بينما صرح هاكابي في مقابلة أخرى مع القناة 13 الإسرائيلية، أنه متأكد من أن ترامب سيزور إسرائيل في العام المقبل 2026.
وأكد هاكابي أن ترامب ونتنياهو تربطهما "علاقة ممتازة"، وأن ترامب "يهتم كثيرا بإسرائيل".
ويجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول زيارة خارجية رئيسية له إلى السعودية وقطر والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري.
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