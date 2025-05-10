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https://sarabic.ae/20250510/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-يرد-على-تقرير-بأن-ترامب-سيعترف-بدولة-فلسطين-1100381876.html
السفير الأمريكي في إسرائيل يرد على تقرير بأن ترامب سيعترف بدولة فلسطين
السفير الأمريكي في إسرائيل يرد على تقرير بأن ترامب سيعترف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
رد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم السبت، على تقارير إسرائيلية تزعم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، خلال... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T16:16+0000
2025-05-10T16:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي، أن "ترامب سيصدر إعلانا بشأن دولة فلسطين والاعتراف الأمريكي بها، وأنه سيتم إنشاء دولة فلسطينية دون وجود حركة "حماس" الفلسطينية". وأضاف المصدر للصحيفة: "إذا صدر إعلان أمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين، فسيكون أهم إعلان سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وستنضم دول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم". كما أكد المصدر أن "الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد، لكن العديد منها أعلن عنه بالفعل، وقد نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية".ووصف هاكابي ما ورد في التقرير بأنه "هراء"، قائلا عبر منصة "إكس": "صحيفة "جيروزالم بوست" بحاجة إلى مصادر أفضل من هذا "المصدر" المجهول، إن حفيدي تيدي، البالغ من العمر 4 سنوات، أكثر موثوقية منها".وتابع السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "هذا التقرير هراء، ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الرئيس الأمريكي!".وسيجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار الجاري، في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ ولايته الأولى.
https://sarabic.ae/20250430/وزير-الخارجية-البريطاني-الاعتراف-بدولة-فلسطين-أمر-وارد-1100053394.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السفير الأمريكي في إسرائيل يرد على تقرير بأن ترامب سيعترف بدولة فلسطين

16:16 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
رد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم السبت، على تقارير إسرائيلية تزعم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي، أن "ترامب سيصدر إعلانا بشأن دولة فلسطين والاعتراف الأمريكي بها، وأنه سيتم إنشاء دولة فلسطينية دون وجود حركة "حماس" الفلسطينية".
وأضاف المصدر للصحيفة: "إذا صدر إعلان أمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين، فسيكون أهم إعلان سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وستنضم دول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
وزير الخارجية البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد
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كما أكد المصدر أن "الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد، لكن العديد منها أعلن عنه بالفعل، وقد نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية".
ووصف هاكابي ما ورد في التقرير بأنه "هراء"، قائلا عبر منصة "إكس": "صحيفة "جيروزالم بوست" بحاجة إلى مصادر أفضل من هذا "المصدر" المجهول، إن حفيدي تيدي، البالغ من العمر 4 سنوات، أكثر موثوقية منها".
وتابع السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "هذا التقرير هراء، ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الرئيس الأمريكي!".
وسيجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار الجاري، في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ ولايته الأولى.
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