https://sarabic.ae/20250430/وزير-الخارجية-البريطاني-الاعتراف-بدولة-فلسطين-أمر-وارد-1100053394.html
وزير الخارجية البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد
وزير الخارجية البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد، والمملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد للاعتراف بفلسطين". 30.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد لامي، خلال جلسة استماع في مجلس اللوردات في لندن، مساء اليوم الأربعاء، بأن "هذا الاعتراف يجب أن يكون جزءا من مسار سياسي حقيقي نحو حل الدولتين وليس مجرد خطوة رمزية".وذكر وزير الخارجية البريطاني أن "القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن الفلسطينيين يستحقون وطنا خاصا بهم، والاعتراف بالدولة الفلسطينية مدرج ضمن تعهدات حزب العمال في برنامجه الانتخابي".وجدد التأكيد بأن "الاعتراف ليس نهاية المطاف بل البداية نحو حل سياسي واقعي، مع التأكيد على دور بريطانيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن في الدفع قدما نحو تقدم ملموس على الأرض".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، بحلول يونيو/ حزيران المقبل.وقال ماكرون، خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك، بل لأنه سيكون عادلًا، ولأنني أريد المشاركة بديناميكية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا , بريطانيا, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا , بريطانيا, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد، والمملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد للاعتراف بفلسطين".
وأفاد لامي، خلال جلسة استماع في مجلس اللوردات في لندن، مساء اليوم الأربعاء، بأن "هذا الاعتراف يجب أن يكون جزءا من مسار سياسي حقيقي نحو حل الدولتين وليس مجرد خطوة رمزية".
وذكر وزير الخارجية البريطاني أن "القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن الفلسطينيين يستحقون وطنا خاصا بهم، والاعتراف بالدولة الفلسطينية مدرج ضمن تعهدات حزب العمال في برنامجه الانتخابي".
وتابع لامي: "الخيار الوحيد هو حل الدولتين
، وسنواصل العمل مع شركائنا في فرنسا والسعودية نحو مؤتمر نيويورك، حول حل الدولتين لإبقاء هذا الخيار حيا".
وجدد التأكيد بأن "الاعتراف ليس نهاية المطاف بل البداية نحو حل سياسي واقعي، مع التأكيد على دور بريطانيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن في الدفع قدما نحو تقدم ملموس على الأرض".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، بحلول يونيو/ حزيران المقبل.
وقال ماكرون، خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية
، ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك، بل لأنه سيكون عادلًا، ولأنني أريد المشاركة بديناميكية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار
، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.