https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-إدارة-بايدن-هددتنا-بقطع-الأسلحة-إذا-دخلنا-غزة-فقلنا-لهم-إننا-لسنا-دولة-تابعة-1099946107.html

نتنياهو: إدارة بايدن هددتنا بقطع الأسلحة إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة

نتنياهو: إدارة بايدن هددتنا بقطع الأسلحة إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "إسرائيل مورست عليها ضغوط في مراحل مختلفة من الأمريكيين كي لا يدخل الجيش إلى قطاع غزة". 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T18:11+0000

2025-04-27T18:11+0000

2025-04-27T18:11+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار حزب الله

أخبار إيران

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg

وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هددت إسرائيل بقطع الأسلحة، إذا دخلت غزة"، مشيرا إلى أنه، "قال لبايدن، إن الجيش سيدخل إلى غزة وإسرائيل ليست دولة تابعة"، على حد قوله.وأضاف: "زرت قواتنا في رفح وأخبروني أنهم قتلوا 12 ألف مقاتل ولم يقتلوا أي مدني"، متابعا: "الإعلام المضلل يقول إننا نستهدف المدنيين في غزة، لكننا لا نستهدف منازل المدنيين قبل خروجهم منها".وأوضح نتنياهو، أن "حماس لن تبقى في غزة وأن إسرائيل لن تمكن السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع"، لافتا إلى أن بلاده "تعرضت لمحاولات لمحو إسرائيل لكننا تمكنت من هزيمة الأعداء".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وبشأن لبنان. قال نتنياهو إن "إسرائيل نقلت القتال إلى لبنان بعد انضمام حزب الله لحماس"، مشيرا إلى أن الحزب فوجئ من تسرع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في 7 أكتوبر، لأن الخطة كانت تقضي بهجوم صاروخي متزامن من حزب الله"، على حد قوله.وأكد أن إدارته "لم نبلغ إدارة بايدن بعملية البيجر ضد حزب الله"، لافتا إلى أن بلاده دمرت خلال ساعات، أسلحة وصواريخ كان حزب الله يعدها منذ 30 عاما.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.أما عن إيران، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "تمكنت من قلب الطاولة على إيران وتقويض كثير من تهديداتها في المنطقة، وحطمت المحور الإيراني لكن ما زال أمامها الكثير لتنجزه".وأضاف نتنياهو، أن بلاده "أعادت الإيرانيين 10 سنوات إلى الوراء بعد ما ظنوا أنهم اقتربوا من حيازة سلاح نووي"، مشيرا إلى أنها ستدمر المفاعلات النووية الإيرانية ومنشآت التخصيب لنتأكد من أنهم لن يتمكنوا من التخصيب لأي غرض.وختم تصريحاته بالقول: إن "لن نقبل بتسوية ملف إيران النووي إلا على الطريقة الليبية"، مشيرا إلى أن الدولة الفارسية التزمت بتدمير إسرائيل لأنها تمنعها من السيطرة على الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20250426/حماس-تؤكد-أن-وفدها-استعرض-بالقاهرة-رؤية-الوصول-إلى-صفقة-شاملة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099923086.html

https://sarabic.ae/20250427/غارة-إسرائيلية-تستهدف-موقعا-في-ضاحية-بيروت-والرئيس-اللبناني-يحذر-من-تفاقم-التوترات-بالمنطقة-1099943625.html

https://sarabic.ae/20250419/أول-رد-من-إيران-على-استعداد-إسرائيل-لضرب-منشآتها-النووية-أي-هجوم-سيقابل-برد-قاس-1099693444.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن