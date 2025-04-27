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‌‏غارة إسرائيلية تستهدف موقعا في ضاحية بيروت... والرئيس اللبناني يحذر من تفاقم التوترات بالمنطقة
‌‏غارة إسرائيلية تستهدف موقعا في ضاحية بيروت... والرئيس اللبناني يحذر من تفاقم التوترات بالمنطقة
سبوتنيك عربي
شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء، حيث تعرض أحد مباني حي الحدث للاستهداف. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T16:44+0000
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وفور شن الغارة، تصاعدت موجة من الأدخنة الكثيفة من المبنى الذي استهدف بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في ضربة هي الثالثة من نوعها منذ وقف إطلاق النار.من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله اللبناني، خزن أسلحة كبيرة ومهمة في الموقع المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت".بدوره، دان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية"، مشددا على ضرورة أن تكونا "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية وأن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها".وأكد عون، في يبان له، أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".من جانبها، أدانت الخارجية اللبنانية، "الاعتداء الإسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت"، داعية "الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات". وأصدر رئبس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا، أوضحا فيه أن "الجيش شن هجوما استهدف مخزن صواريخ دقيقة لحزب الله ببيروت"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح للحزب بتعزيز قوته أو بتهديدها في أي مكان داخل لبنان".وأضاف الوزيران، أن "صواريخ حزب الله الدقيقة شكلت تهديدا كبيرا لإسرائيل"، مؤكدا أن "الضاحية الجنوبية لبيروت لن تكون ملاذا لحزب الله وحكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن منع التهديدات".وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذار إخلاء إلى سكان حيّ الحدث في الضاحية الجنوبية، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي.وتعد هذه هي الضربة الثالثة، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحزب الله، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد سنة من مواجهة دامية بين إسرائيل وحزب الله.وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، شنت إسرائيل ضربة لم يسبقها أي تحذير على مبنى في الضاحية الجنوبية التي تعدّ معقلا للحزب، مما ألحق أضرارا واسعة في الطابقين العلويين، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة.وبعد الضربة، نعى حزب الله اللبناني، القيادي حسن بدير ونجله اللذين قتلا مع شخصين آخرين في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.وقبلها بأيام، نفذت إسرائيل غارة على الضاحية استهدفت مبنى قالت إنّ حزب الله يستخدمه "لتخزين مسيّرات"، كانت الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار. وجاءت تلك الغارة عقب إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على إسرائيل، في عملية نفى حزب الله مسؤوليته عنها. وأعلن لبنان توقيف مشتبه بتورطهم في تنفيذ العملية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250422/الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-تعلن-مقتل-القيادي-حسين-عطوي-في-غارة-إسرائيلية-1099787133.html
https://sarabic.ae/20250420/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-عسكري-في-حزب-الله-1099726197.html
https://sarabic.ae/20250412/الرئيس-اللبناني-إطلاق-الصواريخ-من-الجنوب-على-إسرائيل-مؤامرة-خبيثة-على-البلاد-1099490079.html
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‌‏غارة إسرائيلية تستهدف موقعا في ضاحية بيروت... والرئيس اللبناني يحذر من تفاقم التوترات بالمنطقة

16:44 GMT 27.04.2025
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء، حيث تعرض أحد مباني حي الحدث للاستهداف.
وفور شن الغارة، تصاعدت موجة من الأدخنة الكثيفة من المبنى الذي استهدف بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في ضربة هي الثالثة من نوعها منذ وقف إطلاق النار.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله اللبناني، خزن أسلحة كبيرة ومهمة في الموقع المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت".
بدوره، دان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية"، مشددا على ضرورة أن تكونا "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية وأن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها".
وأكد عون، في يبان له، أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
من جانبها، أدانت الخارجية اللبنانية، "الاعتداء الإسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت"، داعية "الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات".
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وأصدر رئبس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا، أوضحا فيه أن "الجيش شن هجوما استهدف مخزن صواريخ دقيقة لحزب الله ببيروت"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح للحزب بتعزيز قوته أو بتهديدها في أي مكان داخل لبنان".
وأضاف الوزيران، أن "صواريخ حزب الله الدقيقة شكلت تهديدا كبيرا لإسرائيل"، مؤكدا أن "الضاحية الجنوبية لبيروت لن تكون ملاذا لحزب الله وحكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن منع التهديدات".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذار إخلاء إلى سكان حيّ الحدث في الضاحية الجنوبية، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي.
وتعد هذه هي الضربة الثالثة، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحزب الله، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد سنة من مواجهة دامية بين إسرائيل وحزب الله.
وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، شنت إسرائيل ضربة لم يسبقها أي تحذير على مبنى في الضاحية الجنوبية التي تعدّ معقلا للحزب، مما ألحق أضرارا واسعة في الطابقين العلويين، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة.
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وبعد الضربة، نعى حزب الله اللبناني، القيادي حسن بدير ونجله اللذين قتلا مع شخصين آخرين في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.
وقبلها بأيام، نفذت إسرائيل غارة على الضاحية استهدفت مبنى قالت إنّ حزب الله يستخدمه "لتخزين مسيّرات"، كانت الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار. وجاءت تلك الغارة عقب إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على إسرائيل، في عملية نفى حزب الله مسؤوليته عنها. وأعلن لبنان توقيف مشتبه بتورطهم في تنفيذ العملية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
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الرئيس اللبناني: إطلاق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل "مؤامرة خبيثة" على البلاد
12 أبريل, 17:40 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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