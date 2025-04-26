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حماس تؤكد أن وفدها استعرض بالقاهرة رؤية الوصول إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة
حماس تؤكد أن وفدها استعرض بالقاهرة رؤية الوصول إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إن وفدها غادر القاهرة، بعد أن أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T23:20+0000
2025-04-26T23:46+0000
حركة حماس
العالم العربي
غزة
مفاوضات
إسرائيل
مصر
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القاهرة – سبوتنيك. وأوضحت حماس، أن اللقاءات شهدت استعراضًا مفصلًا لرؤية الحركة للوصول إلى "صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والإعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد".وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت عن وجود مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدتها 7 سنوات في قطاع غزة، فيما أكد قيادي في حماس أن وفدًا من الحركة غادر الدوحة متوجهًا إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة" للتهدئة في غزة.من جانبه، أعلن القيادي بحماس خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة لبدء مفاوضات "الرزمة الشاملة" مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.وأكد الحية استعداد "حماس" للذهاب نحو صفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياء وأموات، مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار.وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250426/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عسكريين-وإصابة-آخرين-في-غزة-1099922598.html
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حركة حماس, العالم العربي, غزة, مفاوضات, إسرائيل, مصر
حركة حماس, العالم العربي, غزة, مفاوضات, إسرائيل, مصر

حماس تؤكد أن وفدها استعرض بالقاهرة رؤية الوصول إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة

23:20 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 23:46 GMT 26.04.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إن وفدها غادر القاهرة، بعد أن أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكافة القضايا ذات الصلة".
القاهرة – سبوتنيك. وأوضحت حماس، أن اللقاءات شهدت استعراضًا مفصلًا لرؤية الحركة للوصول إلى "صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والإعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد".
وتابع البيان: "كما جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين".
وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت عن وجود مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدتها 7 سنوات في قطاع غزة، فيما أكد قيادي في حماس أن وفدًا من الحركة غادر الدوحة متوجهًا إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة" للتهدئة في غزة.
من جانبه، أعلن القيادي بحماس خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة لبدء مفاوضات "الرزمة الشاملة" مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.
وأكد الحية استعداد "حماس" للذهاب نحو صفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياء وأموات، مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار.
وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين في غزة
20:52 GMT
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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