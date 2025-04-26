https://sarabic.ae/20250426/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عسكريين-وإصابة-آخرين-في-غزة-1099922598.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل، مقتل اثنين من عناصرهما وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في اشتباكات في قطاع غزة، يوم أمس الجمعة. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت: "سمح بالإعلان عن مقتل النقيب عيدو فولوخ، ضابط في سلاح المدرعات، في معارك شمال قطاع غزة".فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، مقتل نيتع يتسحاك كاهانا، من وحدة "اليماس" بمعارك في القطاع أيضا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أبعث تعازي لعائلتي البطلين اللذين سقطا في معركة أمس في قطاع غزة، وأصلي من أجل شفاء جميع الجرحى"، مضيفا: "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتلون بشجاعة وقوة من أجل عودة المختطفين وهزيمة حماس، ونحن جميعا نحتضنهم ونصلي من أجل سلامتهم".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ أذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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