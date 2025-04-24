https://sarabic.ae/20250424/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-حكم-حماس-لقطاع-غزة-أصبح-جزءا-من-الماضي-1099869038.html

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": حكم "حماس" لقطاع غزة أصبح جزءا من الماضي

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": حكم "حماس" لقطاع غزة أصبح جزءا من الماضي

سبوتنيك عربي

صرح شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، بأن "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم السماح لحركة حماس بحكم قطاع غزة، ينسجم مع المتقرح الأخير الذي... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T19:44+0000

2025-04-24T19:44+0000

2025-04-24T19:44+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الطرح ينسجم مع الطرح المصري، الذي يقترح تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تدير قطاع غزة بعيدًا عن التوجه السياسي الفصائلي، والمقصود بعيدًا عن حركتي حماس وفتح، عبر حكومة تكنوقراط مستقلين تحكم غزة لفترة مؤقتة، حتى إجراء الانتخابات".ويرى الغريب أن "طرح ترامب لن يشكل معضلة حقيقية في أي اتفاق قادم بين إسرائيل وحماس، حيث تدرك الحركة أكثر من غيرها حجم المسؤولية على عاتقها، وحاجة القطاع إلى إعمار ورؤية متكاملة من أجل إعادة كل أشكال الحياة في القطاع بعد أن دمرتها إسرائيل".ويعتقد المحلل الفلسطيني أن "ما قاله ترامب لن يتعارض مع أي مشروع تهدئة أو صفقة محتملة يمكن أن تُبرم خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتركز الجهود المصرية والقطرية خلال الفترة المقبلة، في محاولة جديدة للدفع باتجاه التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار قبل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة".وأكد أن "إسرائيل لا تريد وقف الحرب، وحماس تطالب باتفاق هدنة شاملة، وهذا الأمر بحاجة لإرادة سياسية إسرائيلية، وضغط أمريكي حقيقي يدفع باتجاه وقف إطلاق النار أو ربما الاتفاق على مسميات ومصطلحات جديدة، لكن في النهاية، فإن قضية حكم قطاع غزة بيد حركة حماس أصبحت جزءًا من الماضي".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في ملف غزة. وذكر في حديثه للصحفيين إنه لن يسمح لحركة حماس أن تدير قطاع غزة مرة أخرى بعد نهاية الحرب، على حد قوله.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ أذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.

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