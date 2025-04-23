https://sarabic.ae/20250423/الرئيس-الإسرائيلي-المحتجزون-في-غزة-يستصرخون-لنعيدهم-في-أسرع-وقت-ممكن-1099833426.html
الرئيس الإسرائيلي: المحتجزون في غزة يستصرخون لنعيدهم في أسرع وقت ممكن
الرئيس الإسرائيلي: المحتجزون في غزة يستصرخون لنعيدهم في أسرع وقت ممكن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، اليوم الأربعاء، بأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة يستصرخون لإعادتهم في أسرع وقت ممكن. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:59+0000
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ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الإسرائيلي في كلمة له، أنه "على الإسرائيليين الاتحاد من أجل إعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات".وقال الرئيس الإسرائيلي للأسرى في غزة: "كلنا معكم ونصرخ صرختكم".وأشار هرتزوغ إلى أن "هناك جمهور واسع يخشى حالة الاستقطاب والانقسام وأدعو إلى إبداء مسؤولية وطنية حيال ما يحدث"، مشددا على أن "التاريخ لن يغفر لمن يتصرف بعدم مسؤولية ويفككنا من الداخل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250419/حماس-تنشر-شريط-فيديو-لأسير-إسرائيلي-يطالب-بالتحدث-مع-ترامب-1099703297.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الرئيس الإسرائيلي: المحتجزون في غزة يستصرخون لنعيدهم في أسرع وقت ممكن
صرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، اليوم الأربعاء، بأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة يستصرخون لإعادتهم في أسرع وقت ممكن.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الإسرائيلي في كلمة له، أنه "على الإسرائيليين الاتحاد من أجل إعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات".
وقال الرئيس الإسرائيلي
للأسرى في غزة: "كلنا معكم ونصرخ صرختكم".
وأشار هرتزوغ إلى أن "هناك جمهور واسع يخشى حالة الاستقطاب والانقسام وأدعو إلى إبداء مسؤولية وطنية حيال ما يحدث"، مشددا على أن "التاريخ لن يغفر لمن يتصرف بعدم مسؤولية ويفككنا من الداخل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.