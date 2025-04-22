https://sarabic.ae/20250422/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-بشأن-مقتل-القيادي-في-الجماعة-الإسلامية-حسين-عطوي-1099797613.html

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن مقتل القيادي في الجماعة الإسلامية حسين عطوي

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن مقتل القيادي في الجماعة الإسلامية حسين عطوي

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو هاجم منطقة الناعمة في لبنان، مؤكدا القضاء على حسين عزات محمد عطوي، أحد أبرز القادة في الجماعة الإسلامية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T12:44+0000

2025-04-22T12:44+0000

2025-04-22T12:44+0000

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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "عطوي كان ضالعًا في التخطيط والترويج لمخططات إرهابية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية ضد أراضي إسرائيل بغية استهداف قوات الجيش على الحدود الشمالية"، مؤكدا أن "الجيش سيواصل عمله ضد مخربي حماس أينما وُجدوا".وأضاف البيان أن "عطوي نفذ خلال سنوات نشاطه عمليات إطلاق قذائف صاروخية ووجّه بنى تحتية إرهابية على الجبهة الشمالية وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل وعمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم".وأعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، في وقت سابق اليوم، مقتل القيادي في الجماعة حسين عطوي في غارة إسرائيلية في بلدة بعورتا في جبل لبنان.وأدنت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، "جريمة اغتيال القيادي حسين عطوي"، محملةً "العدو الإسرائيلي المسؤولية عنها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، القضاء على حسين نصر، نائب رئيس الوحدة "4400" التابعة لـ"حزب الله" في غارة جوية جنوبي لبنان".وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "حسين نصر استخدم مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى حزب الله، حيث كان مسؤولا عن تهريب الأسلحة والأموال من إيران إلى لبنان".وادعى الجيش أن "القائد العسكري بحزب الله كان قد تواصل مع موظفين في المطار يعملون لصالح الحزب اللبناني ويساعدونه في التهريب، وأنه قام بالترويج وقيادة صفقات شراء الأسلحة من المهربين على الحدود السورية اللبنانية".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط عددا من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، وتوقيف عدد من الأشخاص في جنوب لبنان.وفي بيان رسمي، قال الجيش اللبناني إنه "نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان: "على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وضبطت عددًا من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".وكان الجيش اللبناني قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه ألقى القبض على عدد من أفراد مجموعة نفذت عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، الشهر الماضي.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمّل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشنّ سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

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