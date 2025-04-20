أطفال بلدة رميش جنوبي لبنان يحتفلون بعيد الفصح

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250420/أطفال-بلدة-رميش-جنوبي-لبنان-يحتفلون-بعيد-الفصح-1099730293.html
أطفال بلدة رميش جنوبي لبنان يحتفلون بعيد الفصح
أطفال بلدة رميش جنوبي لبنان يحتفلون بعيد الفصح
سبوتنيك عربي
احتفلت الطوائف المسيحية جنوبي لبنان، اليوم الأحد، بعيد الفصح، حيث شهدت الكنائس منذ ساعات الصباح الأولى إقامة القداديس على وقع قرع الأجراس، في مشهد طغت عليه... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
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صور, لبنان, عيد الفصح, фото
صور, لبنان, عيد الفصح, фото

أطفال بلدة رميش جنوبي لبنان يحتفلون بعيد الفصح

15:27 GMT 20.04.2025
تابعنا عبر
احتفلت الطوائف المسيحية جنوبي لبنان، اليوم الأحد، بعيد الفصح، حيث شهدت الكنائس منذ ساعات الصباح الأولى إقامة القداديس على وقع قرع الأجراس، في مشهد طغت عليه أجواء الإيمان والفرح.
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

عمّت أجواء البهجة أرجاء بلدة رميش الجنوبية، لا سيما بين الأطفال الذين احتفلوا بتقليد "تفقيس البيض الملوّن".

عمّت أجواء البهجة أرجاء بلدة رميش الجنوبية، لا سيما بين الأطفال الذين احتفلوا بتقليد &quot;تفقيس البيض الملوّن&quot;. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

عمّت أجواء البهجة أرجاء بلدة رميش الجنوبية، لا سيما بين الأطفال الذين احتفلوا بتقليد "تفقيس البيض الملوّن".

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

"تفقيس البيض الملوّن"، هي عادة رمزية تعبّر عن قيامة المسيح وبعث الحياة من جديد، وتنتظرها العائلات من عام إلى عام.

&quot;تفقيس البيض الملوّن&quot;، هي عادة رمزية تعبّر عن قيامة المسيح وبعث الحياة من جديد، وتنتظرها العائلات من عام إلى عام. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

"تفقيس البيض الملوّن"، هي عادة رمزية تعبّر عن قيامة المسيح وبعث الحياة من جديد، وتنتظرها العائلات من عام إلى عام.

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

أطفال يعربون عن فرحهم بالمناسبة وسرورهم باحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"

أطفال يعربون عن فرحهم بالمناسبة وسرورهم باحتفالهم بتقليد &quot;بتفقيس البيض الملون&quot; - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

أطفال يعربون عن فرحهم بالمناسبة وسرورهم باحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

أبدى الأطفال فرحهم بالمناسبة وباحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"

أبدى الأطفال فرحهم بالمناسبة وباحتفالهم بتقليد &quot;بتفقيس البيض الملون&quot; - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

أبدى الأطفال فرحهم بالمناسبة وباحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وفي بلدة رميش الحدودية، المحاذية لعدد من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، شكّل العيد مناسبة جمعت أبناء البلدة.

وفي بلدة رميش الحدودية، المحاذية لعدد من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، شكّل العيد مناسبة جمعت أبناء البلدة. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وفي بلدة رميش الحدودية، المحاذية لعدد من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، شكّل العيد مناسبة جمعت أبناء البلدة.

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وأسهم في عودة عدد كبير من سكانها، بمن فيهم من مغتربين قدموا خصيصًا للاحتفال بالفصح بين أهلهم.

وأسهم في عودة عدد كبير من سكانها، بمن فيهم من مغتربين قدموا خصيصًا للاحتفال بالفصح بين أهلهم. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وأسهم في عودة عدد كبير من سكانها، بمن فيهم من مغتربين قدموا خصيصًا للاحتفال بالفصح بين أهلهم.

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وفي كنيسة "التجلي" وكنيسة "مار جرجس"، أقيمت 4 قداديس ترأس معظمها كاهن الرعية الأب نجيب العميل.

وفي كنيسة &quot;التجلي&quot; وكنيسة &quot;مار جرجس&quot;، أقيمت 4 قداديس ترأس معظمها كاهن الرعية الأب نجيب العميل. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وفي كنيسة "التجلي" وكنيسة "مار جرجس"، أقيمت 4 قداديس ترأس معظمها كاهن الرعية الأب نجيب العميل.

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وأكد عدد من أبناء رميش أن هذه المناسبة أظهرت إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم والبقاء في بلدتهم رغم الظروف الصعبة، في رسالة واضحة على صمود الجنوب وأهله

وأكد عدد من أبناء رميش أن هذه المناسبة أظهرت إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم والبقاء في بلدتهم رغم الظروف الصعبة، في رسالة واضحة على صمود الجنوب وأهله - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وأكد عدد من أبناء رميش أن هذه المناسبة أظهرت إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم والبقاء في بلدتهم رغم الظروف الصعبة، في رسالة واضحة على صمود الجنوب وأهله

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وترأس الأب طوني إلياس، قداسًا آخر في كنيسة التجلي، وسط حضور شعبي لافت.

وترأس الأب طوني إلياس، قداسًا آخر في كنيسة التجلي، وسط حضور شعبي لافت. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

وترأس الأب طوني إلياس، قداسًا آخر في كنيسة التجلي، وسط حضور شعبي لافت.

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