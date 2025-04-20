أطفال بلدة رميش جنوبي لبنان يحتفلون بعيد الفصح

احتفلت الطوائف المسيحية جنوبي لبنان، اليوم الأحد، بعيد الفصح، حيث شهدت الكنائس منذ ساعات الصباح الأولى إقامة القداديس على وقع قرع الأجراس، في مشهد طغت عليه أجواء الإيمان والفرح.