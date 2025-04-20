أطفال بلدة رميش جنوبي لبنان يحتفلون بعيد الفصح

عمّت أجواء البهجة أرجاء بلدة رميش الجنوبية، لا سيما بين الأطفال الذين احتفلوا بتقليد "تفقيس البيض الملوّن".
عمّت أجواء البهجة أرجاء بلدة رميش الجنوبية، لا سيما بين الأطفال الذين احتفلوا بتقليد "تفقيس البيض الملوّن".
"تفقيس البيض الملوّن"، هي عادة رمزية تعبّر عن قيامة المسيح وبعث الحياة من جديد، وتنتظرها العائلات من عام إلى عام.
"تفقيس البيض الملوّن"، هي عادة رمزية تعبّر عن قيامة المسيح وبعث الحياة من جديد، وتنتظرها العائلات من عام إلى عام.
أطفال يعربون عن فرحهم بالمناسبة وسرورهم باحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"
أطفال يعربون عن فرحهم بالمناسبة وسرورهم باحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"
أبدى الأطفال فرحهم بالمناسبة وباحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"
أبدى الأطفال فرحهم بالمناسبة وباحتفالهم بتقليد "بتفقيس البيض الملون"
وفي بلدة رميش الحدودية، المحاذية لعدد من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، شكّل العيد مناسبة جمعت أبناء البلدة.
وفي بلدة رميش الحدودية، المحاذية لعدد من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، شكّل العيد مناسبة جمعت أبناء البلدة.
وأسهم في عودة عدد كبير من سكانها، بمن فيهم من مغتربين قدموا خصيصًا للاحتفال بالفصح بين أهلهم.
وأسهم في عودة عدد كبير من سكانها، بمن فيهم من مغتربين قدموا خصيصًا للاحتفال بالفصح بين أهلهم.
وفي كنيسة "التجلي" وكنيسة "مار جرجس"، أقيمت 4 قداديس ترأس معظمها كاهن الرعية الأب نجيب العميل.
وفي كنيسة "التجلي" وكنيسة "مار جرجس"، أقيمت 4 قداديس ترأس معظمها كاهن الرعية الأب نجيب العميل.
وأكد عدد من أبناء رميش أن هذه المناسبة أظهرت إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم والبقاء في بلدتهم رغم الظروف الصعبة، في رسالة واضحة على صمود الجنوب وأهله
وأكد عدد من أبناء رميش أن هذه المناسبة أظهرت إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم والبقاء في بلدتهم رغم الظروف الصعبة، في رسالة واضحة على صمود الجنوب وأهله
وترأس الأب طوني إلياس، قداسًا آخر في كنيسة التجلي، وسط حضور شعبي لافت.
وترأس الأب طوني إلياس، قداسًا آخر في كنيسة التجلي، وسط حضور شعبي لافت.