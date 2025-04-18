مسيرة تمثيلية في جنوب لبنان لمحاكاة صلب السيد المسيح... صور
14:31 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 14:39 GMT 18.04.2025)
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شهدت بلدة القريّة، الواقعة جنوب شرق صيدا في جنوب لبنان، مسيرة تمثيلية لمحاكمة صلب السيد المسيح، كما جرت العادة سنويًا في يوم الجمعة العظيمة، بتنظيم من أخوية القريّة المريمية.
وتعرف بلدة القريّة منذ سنوات طويلة بإحياء هذا التقليد الديني بأسلوب فني مؤثر، حيث تنطلق الفعالية من باحة كنيسة القريّة بمشهدية بيت قيافا، ثم تنتقل إلى ساحة البلدة حيث يمثّل مشهد المواجهة بين السيد المسيح والحاكم الروماني.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
2/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
3/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
4/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
5/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
6/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
7/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
8/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
9/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة تمثيلية لمحاكاة صلب السيد المسيح في جنوب لبنان
يعقب ذلك انطلاق المسيرة في شوارع البلدة سيرًا على الأقدام، لتختتم على تلة قريبة في خراجها، حيث يجسّد مشهد الصلب وسط أجواء خشوعية ومؤثرة.
وفي وقت سابق، نشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر منصة "إكس" العلم اللبناني، منكّسا على سارية قصر بعبدا، بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية.