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لبنان يعلن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
لبنان يعلن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه ضبط عددا من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، وتوقيف عدد من الأشخاص في جنوب لبنان. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T11:05+0000
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وفي بيان رسمي، قال الجيش اللبناني إنه "نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان: "على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وضبطت عددًا من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".وكان الجيش اللبناني، قد أعلن الأربعاء الماضي، أنه ألقى القبض على عدد من أفراد مجموعة نفذت عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، الشهر الماضي.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، يحمّل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشنّ سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20250420/الرئيس-اللبناني-قرار-حصر-السلاح-سننفذه-وننتظر-ظروف-تحديد-التنفيذ-1099717090.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

لبنان يعلن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل

11:05 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه ضبط عددا من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، وتوقيف عدد من الأشخاص في جنوب لبنان.
وفي بيان رسمي، قال الجيش اللبناني إنه "نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان: "على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وضبطت عددًا من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية".
وكان الجيش اللبناني، قد أعلن الأربعاء الماضي، أنه ألقى القبض على عدد من أفراد مجموعة نفذت عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، الشهر الماضي.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ
07:50 GMT
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، يحمّل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشنّ سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
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