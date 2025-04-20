الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ

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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
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16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
107 د
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250420/الرئيس-اللبناني-قرار-حصر-السلاح-سننفذه-وننتظر-ظروف-تحديد-التنفيذ-1099717090.html
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تُعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين،... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T07:50+0000
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وشدد عون، عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها".ودعا عون إلى "معالجة هذا الملف برويّة ومسؤولية حفاظا على السلم الأهلي"، مؤكدًا أنه سيتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، شدد الرئيس اللبناني، على أنها "المعركة الأهم داخليا"، مشيرًا إلى ضرورة تعيين القضاة المناسبين في المواقع المناسبة، وأكد أن "قطار بناء الدولة قد انطلق".وأضاف قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان، أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة"، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.ويرى الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".
https://sarabic.ae/20250415/الرئيس-اللبناني-القرار-اتخذ-بحصر-السلاح-بيد-الدولة-ويبقى-تنفيذه-عبر-الحوار-مع-حزب-الله-1099565696.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ

07:50 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 08:28 GMT 20.04.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تُعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.
وشدد عون، عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها".
ودعا عون إلى "معالجة هذا الملف برويّة ومسؤولية حفاظا على السلم الأهلي"، مؤكدًا أنه سيتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح عون أن "حصر السلاح هدف سيتم العمل عليه وفق الظروف المناسبة".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
‌‏الرئيس اللبناني: القرار اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة ويبقى تنفيذه عبر الحوار مع "حزب الله"
15 أبريل, 12:29 GMT
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، شدد الرئيس اللبناني، على أنها "المعركة الأهم داخليا"، مشيرًا إلى ضرورة تعيين القضاة المناسبين في المواقع المناسبة، وأكد أن "قطار بناء الدولة قد انطلق".

وفي سياق متصل، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أول أمس الجمعة، بأن "الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة".

وأضاف قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان، أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة"، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.
ويرى الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".
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