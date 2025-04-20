https://sarabic.ae/20250420/الرئيس-اللبناني-قرار-حصر-السلاح-سننفذه-وننتظر-ظروف-تحديد-التنفيذ-1099717090.html
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تُعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين،... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
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وشدد عون، عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها".ودعا عون إلى "معالجة هذا الملف برويّة ومسؤولية حفاظا على السلم الأهلي"، مؤكدًا أنه سيتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، شدد الرئيس اللبناني، على أنها "المعركة الأهم داخليا"، مشيرًا إلى ضرورة تعيين القضاة المناسبين في المواقع المناسبة، وأكد أن "قطار بناء الدولة قد انطلق".وأضاف قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان، أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة"، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.ويرى الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".
https://sarabic.ae/20250415/الرئيس-اللبناني-القرار-اتخذ-بحصر-السلاح-بيد-الدولة-ويبقى-تنفيذه-عبر-الحوار-مع-حزب-الله-1099565696.html
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الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ
07:50 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 08:28 GMT 20.04.2025)
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تُعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.
وشدد عون، عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها".
ودعا عون إلى "معالجة هذا الملف برويّة ومسؤولية حفاظا على السلم الأهلي"، مؤكدًا أنه سيتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، وفقا للوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح عون أن "حصر السلاح هدف سيتم العمل عليه وفق الظروف المناسبة".
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، شدد الرئيس اللبناني، على أنها "المعركة الأهم داخليا"، مشيرًا إلى ضرورة تعيين القضاة المناسبين في المواقع المناسبة، وأكد أن "قطار بناء الدولة قد انطلق".
وفي سياق متصل، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أول أمس الجمعة، بأن "الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة".
وأضاف قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان، أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة"، حسبما نقلت صحيفة
"النهار" اللبنانية.
ويرى الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".