https://sarabic.ae/20250419/حماس-تنشر-شريط-فيديو-لأسير-إسرائيلي-يطالب-بالتحدث-مع-ترامب-1099703297.html

"حماس" تنشر شريط فيديو لأسير إسرائيلي يطالب بالتحدث مع ترامب

"حماس" تنشر شريط فيديو لأسير إسرائيلي يطالب بالتحدث مع ترامب

سبوتنيك عربي

نشرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، شريط فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها داخل قطاع غزة. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T15:20+0000

2025-04-19T15:20+0000

2025-04-19T15:20+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg

ونشرت الحركة الفلسطينية على حساباتها الرسمية على "إكس"، مساء اليوم السبت، شريط فيديو للأسير إلكانا بوحبوط، حيث طالب الأخير شقيقه الذي يحمل الجنسية الأمريكية بضرورة التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الرهائن.ومن جانبها أفادت القناة الإسرائيلية "i24 newsط، أنه بعد مرور 561 يوما من الأسر، نشرت حركة حماس، شريط فيديو يثبت حياة الأسير إلكانا بوحبوط.ولفتت القناة إلى أن "هذا هو الفيديو الثالث لإلكانا بوحبوط الذي تنشره حماس، وجميعها نشرت في الشهر الماضي". ويشار إلى أنه لا يزال في قطاع غزة 59 محتجزا إسرائيليا، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أبو عبيدة: "تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر ولا يزال مصير الأسير والآسرين مجهولا نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان حياة الأسرى في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية لاحتلال يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتل أسراه".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250416/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-يتم-إدخال-أي-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-قريبا-1099590006.html

https://sarabic.ae/20250419/أبو-عبيدة-قصف-إسرائيلي-يقتل-أحد-المكلفين-بتأمين-المحتجز-عيدان-ألكسندر-الذي-لا-يزال-مصيره-مجهولا-1099700001.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة