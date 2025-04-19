"حماس" تنشر شريط فيديو لأسير إسرائيلي يطالب بالتحدث مع ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250419/حماس-تنشر-شريط-فيديو-لأسير-إسرائيلي-يطالب-بالتحدث-مع-ترامب-1099703297.html
"حماس" تنشر شريط فيديو لأسير إسرائيلي يطالب بالتحدث مع ترامب
"حماس" تنشر شريط فيديو لأسير إسرائيلي يطالب بالتحدث مع ترامب
سبوتنيك عربي
نشرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، شريط فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها داخل قطاع غزة. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:20+0000
2025-04-19T15:20+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg
ونشرت الحركة الفلسطينية على حساباتها الرسمية على "إكس"، مساء اليوم السبت، شريط فيديو للأسير إلكانا بوحبوط، حيث طالب الأخير شقيقه الذي يحمل الجنسية الأمريكية بضرورة التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الرهائن.ومن جانبها أفادت القناة الإسرائيلية "i24 newsط، أنه بعد مرور 561 يوما من الأسر، نشرت حركة حماس، شريط فيديو يثبت حياة الأسير إلكانا بوحبوط.ولفتت القناة إلى أن "هذا هو الفيديو الثالث لإلكانا بوحبوط الذي تنشره حماس، وجميعها نشرت في الشهر الماضي". ويشار إلى أنه لا يزال في قطاع غزة 59 محتجزا إسرائيليا، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أبو عبيدة: "تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر ولا يزال مصير الأسير والآسرين مجهولا نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان حياة الأسرى في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية لاحتلال يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتل أسراه".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250416/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-يتم-إدخال-أي-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-قريبا-1099590006.html
https://sarabic.ae/20250419/أبو-عبيدة-قصف-إسرائيلي-يقتل-أحد-المكلفين-بتأمين-المحتجز-عيدان-ألكسندر-الذي-لا-يزال-مصيره-مجهولا-1099700001.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8812d0ee657067c9262ac9df993675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

"حماس" تنشر شريط فيديو لأسير إسرائيلي يطالب بالتحدث مع ترامب

15:20 GMT 19.04.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
تابعنا عبر
نشرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، شريط فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها داخل قطاع غزة.
ونشرت الحركة الفلسطينية على حساباتها الرسمية على "إكس"، مساء اليوم السبت، شريط فيديو للأسير إلكانا بوحبوط، حيث طالب الأخير شقيقه الذي يحمل الجنسية الأمريكية بضرورة التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الرهائن.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا
16 أبريل, 08:52 GMT
ومن جانبها أفادت القناة الإسرائيلية "i24 newsط، أنه بعد مرور 561 يوما من الأسر، نشرت حركة حماس، شريط فيديو يثبت حياة الأسير إلكانا بوحبوط.
ولفتت القناة إلى أن "هذا هو الفيديو الثالث لإلكانا بوحبوط الذي تنشره حماس، وجميعها نشرت في الشهر الماضي". ويشار إلى أنه لا يزال في قطاع غزة 59 محتجزا إسرائيليا، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أبو عبيدة: "تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر ولا يزال مصير الأسير والآسرين مجهولا نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان حياة الأسرى في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية لاحتلال يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتل أسراه".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
أبو عبيدة، المتحدث الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
أبو عبيدة: قصف إسرائيلي يقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر الذي لا يزال مصيره مجهولا
13:53 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала