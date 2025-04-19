https://sarabic.ae/20250419/أبو-عبيدة-قصف-إسرائيلي-يقتل-أحد-المكلفين-بتأمين-المحتجز-عيدان-ألكسندر-الذي-لا-يزال-مصيره-مجهولا-1099700001.html

أبو عبيدة: قصف إسرائيلي يقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر الذي لا يزال مصيره مجهولا

أبو عبيدة: قصف إسرائيلي يقتل أحد المكلفين بتأمين المحتجز عيدان ألكسندر الذي لا يزال مصيره مجهولا

سبوتنيك عربي

أ‌علنت "كتائب القسام"، الجناح العسري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل العنصر المكلف بحماية الرهينة عيدان ألكسندر، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T13:53+0000

2025-04-19T13:53+0000

2025-04-19T13:53+0000

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وقال المتحدث باسم "القسام"، أبو عبيدة، إن "مصير الأسير عيدان ألكسندر، وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولاً"، مضيفا: "نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان".واتهم أبو عبيدة، "إسرائيل بالكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، وتزوير شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم"، مؤكدا أن "حياة الأسرى في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي".ونشرت "كتائب القسام"، في وقت سابق اليوم، رسالة جديدة من أحد الأسرى الإسرايليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.ووفقا للفيديو المنشور، الذي يحمل عنوان "الوقت ينفد"، وجّه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى والدته، قائلا فيها: "والدتي العزيزة.. بالتأكيد أنت تحاربين من أجلي كما عهدتك".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250418/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يقصف-40-هدفا-في-قطاع-غزة-فيديو-1099679251.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي