https://sarabic.ae/20250419/أنت-تحاربين-من-أجلي-القسام-تنشر-مشاهد-جديدة-لمحتجز-إسرائيلي-لديها-1099698215.html
"أنت تحاربين من أجلي"... "القسام" تنشر مشاهد جديدة لمحتجز إسرائيلي لديها
"أنت تحاربين من أجلي"... "القسام" تنشر مشاهد جديدة لمحتجز إسرائيلي لديها
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة جديدة من أحد الأسرى الإسرايليين المحتجزين لديها في قطاع غزة. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T11:45+0000
2025-04-19T11:45+0000
2025-04-19T11:45+0000
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ووفقا للفيديو المنشور، الذي يحمل عنوان "الوقت ينفذ"، وجّه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى والدته، قائلا فيها: "والدتي العزيزة.. بالتأكيد أنت تحاربين من أجلي كما عهدتك".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250416/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-يتم-إدخال-أي-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-قريبا-1099590006.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنت تحاربين من أجلي"... "القسام" تنشر مشاهد جديدة لمحتجز إسرائيلي لديها
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة جديدة من أحد الأسرى الإسرايليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.
ووفقا للفيديو المنشور، الذي يحمل عنوان "الوقت ينفذ"، وجّه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى والدته، قائلا فيها: "والدتي العزيزة.. بالتأكيد أنت تحاربين من أجلي كما عهدتك".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.