https://sarabic.ae/20241120/مقتل-أكثر-من-22-فلسطينيا-جراء-القصف-الإسرائيلي-لمنزل-بجباليا-في-قطاع-غزة-1094983185.html
مقتل أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لمنزل بجباليا في قطاع غزة
مقتل أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لمنزل بجباليا في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الأربعاء، في اليوم الـ411 من الحرب على قطاع غزة، بمقتل أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة "جودة"... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T06:15+0000
2024-11-20T06:15+0000
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وقالت وسائل الإعلام المحلية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، قامت فجر اليوم الأربعاء، بنسف مبان سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة: "تعرضت طواقمنا في ساعات الفجر الأولى إلى استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتهم انتشال الشهداء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأحياء من تحت أنقاض منزل سكني تم قصفه في منطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ411، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 43 آلف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023.هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديونتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم أي محتجز من داخل غزة
https://sarabic.ae/20241120/دبلوماسي-لـسبوتنيك-مجلس-الأمن-يصوت-اليوم-على-مشروع-قرار-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1094980044.html
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قطاع غزة, العالم العربي, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى
قطاع غزة, العالم العربي, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى
مقتل أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لمنزل بجباليا في قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الأربعاء، في اليوم الـ411 من الحرب على قطاع غزة، بمقتل أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة "جودة" في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة.
وقالت وسائل الإعلام المحلية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، قامت فجر اليوم الأربعاء، بنسف مبان سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأشار الوسائل إلى مقتل أكثر 28 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة: "تعرضت طواقمنا في ساعات الفجر الأولى إلى استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتهم انتشال الشهداء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأحياء من تحت أنقاض منزل سكني تم قصفه في منطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة".
وأشار إلى أن "هذا الاستهداف أدى لمقتل رجل الإنقاذ علي محمد مصطفى عمر، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ411، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 43 آلف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023.