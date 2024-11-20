دبلوماسي لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
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مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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34 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241120/دبلوماسي-لـسبوتنيك-مجلس-الأمن-يصوت-اليوم-على-مشروع-قرار-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1094980044.html
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T01:54+0000
2024-11-20T01:54+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
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الجزائر - سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الأربعاء، إن "مجلس الأمن الدولي سيعقد في وقت لاحق اليوم [الأربعاء] جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأكد أن "مشروع القرار قدمه الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي".وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا مسودة قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن موسكو تؤيده.وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن:ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241119/نتنياهو-يعرض-دفع-5-ملايين-دولار-مقابل-تسليم-محتجز-من-داخل-غزة-1094978352.html
https://sarabic.ae/20241119/هدية-من-السماء-ترسم-الفرح-على-وجوه-الأطفال-في-غزة-فيديو-1094963478.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, الرئيس الجزائري
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, الرئيس الجزائري

دبلوماسي لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

01:54 GMT 20.11.2024
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Ajwad Jradat
تابعنا عبر
يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الجزائر - سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الأربعاء، إن "مجلس الأمن الدولي سيعقد في وقت لاحق اليوم [الأربعاء] جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
بينيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
نتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم محتجز من داخل غزة
أمس, 21:11 GMT
وأكد أن "مشروع القرار قدمه الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي".
وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا مسودة قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن موسكو تؤيده.
وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن:
تعرب روسيا عن دعمها الكامل لمشروع القرار بشأن غزة الذي أعده أكثر من 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويطالب بشكل مباشر بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وتدعو إلى طرحه للنقاش والتصويت دون مزيد من التأخير".
الأمطار في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مجتمع
هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديو
أمس, 13:56 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 20:50 GMT
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