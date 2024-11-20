https://sarabic.ae/20241120/دبلوماسي-لـسبوتنيك-مجلس-الأمن-يصوت-اليوم-على-مشروع-قرار-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1094980044.html
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T01:54+0000
2024-11-20T01:54+0000
2024-11-20T01:54+0000
غزة
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
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الجزائر - سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الأربعاء، إن "مجلس الأمن الدولي سيعقد في وقت لاحق اليوم [الأربعاء] جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأكد أن "مشروع القرار قدمه الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي".وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا مسودة قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن موسكو تؤيده.وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن:ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, الرئيس الجزائري
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, الرئيس الجزائري
دبلوماسي لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الجزائر - سبوتنيك
. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الأربعاء، إن "مجلس الأمن الدولي سيعقد في وقت لاحق اليوم [الأربعاء] جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأكد أن "مشروع القرار قدمه الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي".
وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا مسودة قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن موسكو تؤيده.
وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن:
تعرب روسيا عن دعمها الكامل لمشروع القرار بشأن غزة الذي أعده أكثر من 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويطالب بشكل مباشر بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وتدعو إلى طرحه للنقاش والتصويت دون مزيد من التأخير".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة
، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية
لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.