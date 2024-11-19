https://sarabic.ae/20241119/هدية-من-السماء-ترسم-الفرح-على-وجوه-الأطفال-في-غزة-فيديو-1094963478.html
هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديو
هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
يعاني أطفال غزة ويلات الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أصبحت وجوههم عنوانا بارزا لتلك المعاناة. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:56+0000
2024-11-19T13:56+0000
2024-11-19T13:56+0000
مجتمع
نادي الفيديو
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094963565_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_c2b4240c6bb49ab67a29f195d0e6adb0.jpg
ورغم ذلك، فإن سقوط الأمطار على القطاع كان بمثابة هدية من السماء أدخلت السرور على وجوه الأطفال، الذين عبروا عن سعادتهم باللعب تحتها.ويظهر الفيديو مظاهر الفرحة على وجوه الأطفال وسط المخيمات التي يواجهون فيها صعوبات كبيرة بسبب الحرب وندرة الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية.
غزة
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل
نادي الفيديو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل
هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديو
يعاني أطفال غزة ويلات الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أصبحت وجوههم عنوانا بارزا لتلك المعاناة.
ورغم ذلك، فإن سقوط الأمطار
على القطاع كان بمثابة هدية من السماء أدخلت السرور على وجوه الأطفال، الذين عبروا عن سعادتهم باللعب تحتها.
ويظهر الفيديو مظاهر الفرحة على وجوه الأطفال
وسط المخيمات التي يواجهون فيها صعوبات كبيرة بسبب الحرب وندرة الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية.