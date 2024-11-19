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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241119/هدية-من-السماء-ترسم-الفرح-على-وجوه-الأطفال-في-غزة-فيديو-1094963478.html
هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديو
هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
يعاني أطفال غزة ويلات الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أصبحت وجوههم عنوانا بارزا لتلك المعاناة. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:56+0000
2024-11-19T13:56+0000
مجتمع
نادي الفيديو
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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ورغم ذلك، فإن سقوط الأمطار على القطاع كان بمثابة هدية من السماء أدخلت السرور على وجوه الأطفال، الذين عبروا عن سعادتهم باللعب تحتها.ويظهر الفيديو مظاهر الفرحة على وجوه الأطفال وسط المخيمات التي يواجهون فيها صعوبات كبيرة بسبب الحرب وندرة الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية.
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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نادي الفيديو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل
نادي الفيديو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل

هدية من السماء ترسم الفرح على وجوه الأطفال في غزة... فيديو

13:56 GMT 19.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالأمطار في قطاع غزة
الأمطار في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
يعاني أطفال غزة ويلات الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أصبحت وجوههم عنوانا بارزا لتلك المعاناة.
ورغم ذلك، فإن سقوط الأمطار على القطاع كان بمثابة هدية من السماء أدخلت السرور على وجوه الأطفال، الذين عبروا عن سعادتهم باللعب تحتها.
ويظهر الفيديو مظاهر الفرحة على وجوه الأطفال وسط المخيمات التي يواجهون فيها صعوبات كبيرة بسبب الحرب وندرة الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية.
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