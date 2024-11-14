https://sarabic.ae/20241114/بعد-عام-على-الإجلاء-من-غزة-أطفال-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-حياتهم-في-سيمفيروبول-الروسية-1094760185.html

بعد عام على الإجلاء من غزة... أطفال يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن حياتهم في سيمفيروبول الروسية

بعد عام على الإجلاء من غزة... أطفال يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن حياتهم في سيمفيروبول الروسية

سبوتنيك عربي

بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أجبر بعض العائلات للجوء إلى بعض الدول ومنها روسيا. 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T13:00+0000

2024-11-14T13:00+0000

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وكالة "سبوتنيك" التقت بعدد من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى روسيا، والذين تحدثوا عن معاناتهم في القطاع والمساعدة التي قدمتها روسيا لهم، خلال رحلة لجوئهم.كاميرا "سبوتنيك" التقت ببعض الأطفال النازحين من غزة، ومنهم الطفلة، ملك مسلّم، وهي نازحة من غزة تم إجلاؤها إلى روسيا. تقول ملك لوكالة "سبوتنيك": "عندما بدأت الحرب كان عمري 13 سنة، ومنذ بداية الحرب نزحنا أكثر من 5 مرات" .وأضافت ملك: "كانت أول مرة عندما هددوا بتدمير البرج المواجه لبيتنا، كنا خائفين جدا، كنا 10 أشخاص، كان ذلك يوم 11 أكتوبر، وهو أول يوم نزوح لنا".وتابعت: "بعد ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات، يوم 13 أكتوبر، لكي نتوجه إلى الجنوب. قضينا في الحرب نحو 73 يوم".وأضافت ملك: "طبعا، السفارة الروسية وفرت لنا كل شيء وكل الاحتياجات من طعام وملابس وتذاكر للقطار، منذ قدومنا إلى روسيا".وأكدت: "واجهنا العديد من المشاكل في البداية بس عدم معرفتنا باللغة والثقافة الروسية، ولكن الآن بدأنا بالتأقلم وأصبحنا نعرف الكثير عن روسيا وبدأنا بتعلم اللغة الروسية، وأنا سعيدة للغاية لأن اللغة الروسية جدا ممتعة".وأضافت رنيم: "لكم أن تتخيلوا كمية الخوف والتشرد وعدم الاستقرار الذي كنا نعيشه في قطاع غزة، في البداية تم إجلاؤنا إلى مطار موسكو الدولي، وتم استقبالنا استقبالا حار، الجميع هناك يحب الفلسطينيين، ويدعمون القضية الفلسطينية".وتابعت رنيم: "نتشكر كل من يدعمنا، ومن ساهم باستقبالنا هناك". وأكدت: "تم إجلاؤنا إلى روسيا، كان هناك جميع الفلسطينيون، ثم ذهبنا إلى مدينة سيمفيروبول".وأشارت: "أنا الآن في المرحلة الأخيرة من المدرسة، في الصف الثاني عشر علمي، كل شيء صعب لأنه لا يوجد مدرسة، ولا يوجد كتب، لكن أحاول تدبير أموري بوجود الأوراق والدفاتر، ولكن لا شيء يغني عن وجود المدرسة ووجود الكتب".زينة مهنا، نازحة أخرى من غزة تم إجلاؤها إلى روسيا، تقول لوكالة "سبوتنيك": "حياتنا كانت جدا مستقرة، كان لكل شخص عالمه وأحلامه وطموحاته، وأحلام كان يسعى لتحقيقها، لكن الحرب في غزة كان لها رأي آخر".وأضافت زينة: "بدأت الحرب وعشنا أسبوع من الرعب في غزة، قبل أن يأتي قرار بالنزوح إلى الجنوب، جاء قرار النزوح بعد إعلان أن غزة ساحة حرب، وكان بالفعل كل قطاع غزة عبارة عن ساحة حرب".وأشارت زينة: "عندما نزحنا إلى الدير كان هناك جميع الناس الذين جاؤوا من غزة، وكانت الدولة الحاضنة لنا هي روسيا، التي وفرت لنا طريق آمن من معبر رفح إلى مكان إقامتنا الحالي في روسيا".وأكدت: "واجهنا صعوبة بما أننا جئنا من مجتمع يدرس اللغة الإانكليزية وليس الروسية. أحد المشاكل الأخرى التي واجهتنا كانت السكن، حيث لم تكن مساحة السكن كبيرة كما كنا معتادين في غزة، وأسعار الشقق كانت مرتفعة بالنسبة لنا، خصوصا أننا فقدنا جميع مصادر الدخل، لكن المستلزمات الأساسية اليومية أسعارها مقارية لغزة".وأشارت زينة إلى أن روسيا بلد جميل ونظيف، ولاحظنا احترام المجتمع للمسلمين، وللطفل وهم حريصون على توفير سبل الراحة لنا.لاحظنا أيضا حرص الحكومة الروسية على توفير المساحات الخضراء ليتمكن الناس من ممارسة المشي والأنشطة الرياضية الأخرى، ولاحظنا احترام الناس لنا، والذي كنا قد حُرمنا منه منذ بداية الاحتلال لبلادنا."بيد مبتورة".. طفل فلسطيني يعزف "لحن الأمل" من أرض النزوح أطفال يلعبون "الغميضة" هربا من واقع مأساة النزوح في لبنان... فيديو

https://sarabic.ae/20231113/وصول-الدفعة-الأولى-من-الروس-الذين-تم-إجلاؤهم-من-غزة-إلى-القاهرة-فيديو-1083094694.html

https://sarabic.ae/20240525/أونروا-النازحون-في-غزة-أجبروا-على-الفرار-6-مرات-1089196598.html

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