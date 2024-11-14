بعد عام على الإجلاء من غزة... أطفال يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن حياتهم في سيمفيروبول الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب قد يكون وعد الروس بالإنسحاب من سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241114/بعد-عام-على-الإجلاء-من-غزة-أطفال-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-حياتهم-في-سيمفيروبول-الروسية-1094760185.html
بعد عام على الإجلاء من غزة... أطفال يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن حياتهم في سيمفيروبول الروسية
بعد عام على الإجلاء من غزة... أطفال يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن حياتهم في سيمفيروبول الروسية
سبوتنيك عربي
بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أجبر بعض العائلات للجوء إلى بعض الدول ومنها روسيا. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T13:00+0000
2024-11-14T13:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094757898_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_51c814aaa9cddaf8cdcf85ed73ee3697.jpg
وكالة "سبوتنيك" التقت بعدد من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى روسيا، والذين تحدثوا عن معاناتهم في القطاع والمساعدة التي قدمتها روسيا لهم، خلال رحلة لجوئهم.كاميرا "سبوتنيك" التقت ببعض الأطفال النازحين من غزة، ومنهم الطفلة، ملك مسلّم، وهي نازحة من غزة تم إجلاؤها إلى روسيا. تقول ملك لوكالة "سبوتنيك": "عندما بدأت الحرب كان عمري 13 سنة، ومنذ بداية الحرب نزحنا أكثر من 5 مرات" .وأضافت ملك: "كانت أول مرة عندما هددوا بتدمير البرج المواجه لبيتنا، كنا خائفين جدا، كنا 10 أشخاص، كان ذلك يوم 11 أكتوبر، وهو أول يوم نزوح لنا".وتابعت: "بعد ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات، يوم 13 أكتوبر، لكي نتوجه إلى الجنوب. قضينا في الحرب نحو 73 يوم".وأضافت ملك: "طبعا، السفارة الروسية وفرت لنا كل شيء وكل الاحتياجات من طعام وملابس وتذاكر للقطار، منذ قدومنا إلى روسيا".وأكدت: "واجهنا العديد من المشاكل في البداية بس عدم معرفتنا باللغة والثقافة الروسية، ولكن الآن بدأنا بالتأقلم وأصبحنا نعرف الكثير عن روسيا وبدأنا بتعلم اللغة الروسية، وأنا سعيدة للغاية لأن اللغة الروسية جدا ممتعة".وأضافت رنيم: "لكم أن تتخيلوا كمية الخوف والتشرد وعدم الاستقرار الذي كنا نعيشه في قطاع غزة، في البداية تم إجلاؤنا إلى مطار موسكو الدولي، وتم استقبالنا استقبالا حار، الجميع هناك يحب الفلسطينيين، ويدعمون القضية الفلسطينية".وتابعت رنيم: "نتشكر كل من يدعمنا، ومن ساهم باستقبالنا هناك". وأكدت: "تم إجلاؤنا إلى روسيا، كان هناك جميع الفلسطينيون، ثم ذهبنا إلى مدينة سيمفيروبول".وأشارت: "أنا الآن في المرحلة الأخيرة من المدرسة، في الصف الثاني عشر علمي، كل شيء صعب لأنه لا يوجد مدرسة، ولا يوجد كتب، لكن أحاول تدبير أموري بوجود الأوراق والدفاتر، ولكن لا شيء يغني عن وجود المدرسة ووجود الكتب".زينة مهنا، نازحة أخرى من غزة تم إجلاؤها إلى روسيا، تقول لوكالة "سبوتنيك": "حياتنا كانت جدا مستقرة، كان لكل شخص عالمه وأحلامه وطموحاته، وأحلام كان يسعى لتحقيقها، لكن الحرب في غزة كان لها رأي آخر".وأضافت زينة: "بدأت الحرب وعشنا أسبوع من الرعب في غزة، قبل أن يأتي قرار بالنزوح إلى الجنوب، جاء قرار النزوح بعد إعلان أن غزة ساحة حرب، وكان بالفعل كل قطاع غزة عبارة عن ساحة حرب".وأشارت زينة: "عندما نزحنا إلى الدير كان هناك جميع الناس الذين جاؤوا من غزة، وكانت الدولة الحاضنة لنا هي روسيا، التي وفرت لنا طريق آمن من معبر رفح إلى مكان إقامتنا الحالي في روسيا".وأكدت: "واجهنا صعوبة بما أننا جئنا من مجتمع يدرس اللغة الإانكليزية وليس الروسية. أحد المشاكل الأخرى التي واجهتنا كانت السكن، حيث لم تكن مساحة السكن كبيرة كما كنا معتادين في غزة، وأسعار الشقق كانت مرتفعة بالنسبة لنا، خصوصا أننا فقدنا جميع مصادر الدخل، لكن المستلزمات الأساسية اليومية أسعارها مقارية لغزة".وأشارت زينة إلى أن روسيا بلد جميل ونظيف، ولاحظنا احترام المجتمع للمسلمين، وللطفل وهم حريصون على توفير سبل الراحة لنا.لاحظنا أيضا حرص الحكومة الروسية على توفير المساحات الخضراء ليتمكن الناس من ممارسة المشي والأنشطة الرياضية الأخرى، ولاحظنا احترام الناس لنا، والذي كنا قد حُرمنا منه منذ بداية الاحتلال لبلادنا."بيد مبتورة".. طفل فلسطيني يعزف "لحن الأمل" من أرض النزوح أطفال يلعبون "الغميضة" هربا من واقع مأساة النزوح في لبنان... فيديو
https://sarabic.ae/20231113/وصول-الدفعة-الأولى-من-الروس-الذين-تم-إجلاؤهم-من-غزة-إلى-القاهرة-فيديو-1083094694.html
https://sarabic.ae/20240525/أونروا-النازحون-في-غزة-أجبروا-على-الفرار-6-مرات-1089196598.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094757898_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1737e862ee8418cac87253f5f4791e41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد عام على الإجلاء من غزة... أطفال يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن حياتهم في سيمفيروبول الروسية

13:00 GMT 14.11.2024
© Sputnikالعائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أجبر بعض العائلات للجوء إلى بعض الدول ومنها روسيا.
وكالة "سبوتنيك" التقت بعدد من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى روسيا، والذين تحدثوا عن معاناتهم في القطاع والمساعدة التي قدمتها روسيا لهم، خلال رحلة لجوئهم.
كاميرا "سبوتنيك" التقت ببعض الأطفال النازحين من غزة، ومنهم الطفلة، ملك مسلّم، وهي نازحة من غزة تم إجلاؤها إلى روسيا. تقول ملك لوكالة "سبوتنيك": "عندما بدأت الحرب كان عمري 13 سنة، ومنذ بداية الحرب نزحنا أكثر من 5 مرات" .
وأضافت ملك: "كانت أول مرة عندما هددوا بتدمير البرج المواجه لبيتنا، كنا خائفين جدا، كنا 10 أشخاص، كان ذلك يوم 11 أكتوبر، وهو أول يوم نزوح لنا".
© Sputnikملك مسلّم، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا
ملك مسلّم، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
ملك مسلّم، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا
© Sputnik
وتابعت: "بعد ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات، يوم 13 أكتوبر، لكي نتوجه إلى الجنوب. قضينا في الحرب نحو 73 يوم".

وأوضحت: "أهل والدتي يمتلكون الجنسية الروسية، وتمكنوا من التواصل مع السفارة الروسية لإجلائنا".

وأضافت ملك: "طبعا، السفارة الروسية وفرت لنا كل شيء وكل الاحتياجات من طعام وملابس وتذاكر للقطار، منذ قدومنا إلى روسيا".
وأكدت: "واجهنا العديد من المشاكل في البداية بس عدم معرفتنا باللغة والثقافة الروسية، ولكن الآن بدأنا بالتأقلم وأصبحنا نعرف الكثير عن روسيا وبدأنا بتعلم اللغة الروسية، وأنا سعيدة للغاية لأن اللغة الروسية جدا ممتعة".
© Sputnikالعائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
© Sputnik

وكالة "سبوتنيك" التقت بفتاة أخرى وتدعى، رنيم مسلّم، وهي أيضا نازحة من غزة تم إجلاؤها إلى روسيا. تقول رنيم: "أنا من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من قطاع غزة، أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى روسيا".

وأضافت رنيم: "لكم أن تتخيلوا كمية الخوف والتشرد وعدم الاستقرار الذي كنا نعيشه في قطاع غزة، في البداية تم إجلاؤنا إلى مطار موسكو الدولي، وتم استقبالنا استقبالا حار، الجميع هناك يحب الفلسطينيين، ويدعمون القضية الفلسطينية".
© Sputnikرنيم مسلّم، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا
رنيم مسلّم، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
رنيم مسلّم، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا
© Sputnik
وتابعت رنيم: "نتشكر كل من يدعمنا، ومن ساهم باستقبالنا هناك". وأكدت: "تم إجلاؤنا إلى روسيا، كان هناك جميع الفلسطينيون، ثم ذهبنا إلى مدينة سيمفيروبول".
وأشارت: "أنا الآن في المرحلة الأخيرة من المدرسة، في الصف الثاني عشر علمي، كل شيء صعب لأنه لا يوجد مدرسة، ولا يوجد كتب، لكن أحاول تدبير أموري بوجود الأوراق والدفاتر، ولكن لا شيء يغني عن وجود المدرسة ووجود الكتب".
© Sputnikالعائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
© Sputnikالعائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا - سبوتنيك عربي
3/3
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
1/3
© Sputnik
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
2/3
© Sputnik
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا
3/3
العائلات التي تم إجلاؤها من غزة في مخيم للنازحين في تيبردا، قراتشاي تشيركيسيا، روسيا

وأوضحت: "في النهاية أريد أن أشكر كل من يدعم القضية الفلسطينية في روسيا، وأود أن أشكر روسيا لإخراجنا من الحرب ونقلنا إلى مكان آمن، ونقوم بالدعاء لجميع أهلنا في فلسطين".

زينة مهنا، نازحة أخرى من غزة تم إجلاؤها إلى روسيا، تقول لوكالة "سبوتنيك": "حياتنا كانت جدا مستقرة، كان لكل شخص عالمه وأحلامه وطموحاته، وأحلام كان يسعى لتحقيقها، لكن الحرب في غزة كان لها رأي آخر".
© Sputnikزينة مهنا، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا
زينة مهنا، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
زينة مهنا، من إحدى العائلات التي تم إجلاؤها من غزة، سيمفيروبول، روسيا
© Sputnik
وأضافت زينة: "بدأت الحرب وعشنا أسبوع من الرعب في غزة، قبل أن يأتي قرار بالنزوح إلى الجنوب، جاء قرار النزوح بعد إعلان أن غزة ساحة حرب، وكان بالفعل كل قطاع غزة عبارة عن ساحة حرب".
وتابعت زينة: "نزحنا يوم 13 أكتوبر، يوم الجمعة، هنا كانت آخر نظرة لنا لبيتنا، قبل أن يدمره الاحتلال ويقصفه، ويمسح الحي بأكمله، في أبريل 2024 ولم يتبق لنا أي شيء".
وأشارت زينة: "عندما نزحنا إلى الدير كان هناك جميع الناس الذين جاؤوا من غزة، وكانت الدولة الحاضنة لنا هي روسيا، التي وفرت لنا طريق آمن من معبر رفح إلى مكان إقامتنا الحالي في روسيا".
ونوهت إلى أن المعيشة في روسيا كانت صعبة في البداية، بسبب عدم معرفتنا باللغة والثقافة الروسية، ولكن مع الوقت تمكنا من الانخراط مع المجتمع الروسي وفهم ثقافته.
وأكدت: "واجهنا صعوبة بما أننا جئنا من مجتمع يدرس اللغة الإانكليزية وليس الروسية. أحد المشاكل الأخرى التي واجهتنا كانت السكن، حيث لم تكن مساحة السكن كبيرة كما كنا معتادين في غزة، وأسعار الشقق كانت مرتفعة بالنسبة لنا، خصوصا أننا فقدنا جميع مصادر الدخل، لكن المستلزمات الأساسية اليومية أسعارها مقارية لغزة".
صورة أرشيفية.. موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يساعد الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
وصول الدفعة الأولى من الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى القاهرة.. فيديو
13 نوفمبر 2023, 01:38 GMT
وأشارت زينة إلى أن روسيا بلد جميل ونظيف، ولاحظنا احترام المجتمع للمسلمين، وللطفل وهم حريصون على توفير سبل الراحة لنا.
لاحظنا أيضا حرص الحكومة الروسية على توفير المساحات الخضراء ليتمكن الناس من ممارسة المشي والأنشطة الرياضية الأخرى، ولاحظنا احترام الناس لنا، والذي كنا قد حُرمنا منه منذ بداية الاحتلال لبلادنا.
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
"أونروا": النازحون في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات
25 مايو, 10:47 GMT
"بيد مبتورة".. طفل فلسطيني يعزف "لحن الأمل" من أرض النزوح
أطفال يلعبون "الغميضة" هربا من واقع مأساة النزوح في لبنان... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12 نوفمبر, 22:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала