https://sarabic.ae/20241011/أذكى-طفل-في-العالم-يتحدث-عن-حجم-المعاناة-في-غزة-فيديو-1093652391.html

"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو

"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

شغل الأطفال خلال الصراعات والحروب بمختلف أشكالها، حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء من المنظمات الإنسانية، الدولية والمحلية، التي حاولت التخفيف عنهم، أو من وسائل... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T12:47+0000

2024-10-11T12:47+0000

2024-10-11T12:47+0000

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وتتمثل صور الأطفال عادة، بتلاميذ فقدوا مدارسم التي تدمرت، أو بيتامى فقدوا آباءهم وأمهاتهم، أو جرحى يبكون من شدة الألم.وصوّرت "سبوتنيك" حالة فريدة نادرة للطفل إبراهيم أبو شبيكة، الحاصل على جائزة أذكى طفل في العالم، حيث وقف أمام عدسة الكاميرا شامخًا، واثقًا، مرتجلًا لتقرير واف مكتمل، أوضح فيه الظروف الكارثية التي يمر بها أهالي غزة النازحين للمخيمات، لا سيما الأطفال.وتستمر الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).

https://sarabic.ae/20241011/استنشقنا-مواد-كيميائية-خطيرة-زينب-تقص-حكاية-معاناة-نزوحها-في-لبنان-1093651898.html

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العالم العربي, غزة, تقارير سبوتنيك, حصري