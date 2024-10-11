https://sarabic.ae/20241011/أذكى-طفل-في-العالم-يتحدث-عن-حجم-المعاناة-في-غزة-فيديو-1093652391.html
"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو
"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
شغل الأطفال خلال الصراعات والحروب بمختلف أشكالها، حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء من المنظمات الإنسانية، الدولية والمحلية، التي حاولت التخفيف عنهم، أو من وسائل... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T12:47+0000
2024-10-11T12:47+0000
2024-10-11T12:47+0000
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وتتمثل صور الأطفال عادة، بتلاميذ فقدوا مدارسم التي تدمرت، أو بيتامى فقدوا آباءهم وأمهاتهم، أو جرحى يبكون من شدة الألم.وصوّرت "سبوتنيك" حالة فريدة نادرة للطفل إبراهيم أبو شبيكة، الحاصل على جائزة أذكى طفل في العالم، حيث وقف أمام عدسة الكاميرا شامخًا، واثقًا، مرتجلًا لتقرير واف مكتمل، أوضح فيه الظروف الكارثية التي يمر بها أهالي غزة النازحين للمخيمات، لا سيما الأطفال.وتستمر الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).
https://sarabic.ae/20241011/استنشقنا-مواد-كيميائية-خطيرة-زينب-تقص-حكاية-معاناة-نزوحها-في-لبنان-1093651898.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, غزة, تقارير سبوتنيك, حصري
"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو
حصري
شغل الأطفال خلال الصراعات والحروب بمختلف أشكالها، حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء من المنظمات الإنسانية، الدولية والمحلية، التي حاولت التخفيف عنهم، أو من وسائل الإعلام التي نقلت معاناتهم، لتسليط الضوء على أوضاعهم.
وتتمثل صور الأطفال عادة، بتلاميذ فقدوا مدارسم التي تدمرت، أو بيتامى فقدوا آباءهم وأمهاتهم، أو جرحى يبكون من شدة الألم.
وصوّرت "سبوتنيك" حالة فريدة نادرة للطفل إبراهيم أبو شبيكة، الحاصل على جائزة أذكى طفل في العالم، حيث وقف أمام عدسة الكاميرا شامخًا، واثقًا، مرتجلًا لتقرير واف مكتمل، أوضح فيه الظروف الكارثية التي يمر بها أهالي غزة النازحين للمخيمات، لا سيما الأطفال.
وعبّر إبراهيم، من خلال إلقائه الفصيح، عن الكثير من المشاعر التي قد تختلج باقي أطفال غزة، التي قد لا تسعفهم ألسنتهم بالتعبير عنها، وشكّل فسحة أمل، من رحم المعاناة، ونقطة مضيئة لمستقبل مشرق.
وتستمر الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).