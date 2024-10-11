"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241011/أذكى-طفل-في-العالم-يتحدث-عن-حجم-المعاناة-في-غزة-فيديو-1093652391.html
"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو
"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
شغل الأطفال خلال الصراعات والحروب بمختلف أشكالها، حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء من المنظمات الإنسانية، الدولية والمحلية، التي حاولت التخفيف عنهم، أو من وسائل... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T12:47+0000
2024-10-11T12:47+0000
العالم العربي
غزة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093653259_0:39:323:220_1920x0_80_0_0_421ea61b05bfde8cf9223f34c07d2790.png
وتتمثل صور الأطفال عادة، بتلاميذ فقدوا مدارسم التي تدمرت، أو بيتامى فقدوا آباءهم وأمهاتهم، أو جرحى يبكون من شدة الألم.وصوّرت "سبوتنيك" حالة فريدة نادرة للطفل إبراهيم أبو شبيكة، الحاصل على جائزة أذكى طفل في العالم، حيث وقف أمام عدسة الكاميرا شامخًا، واثقًا، مرتجلًا لتقرير واف مكتمل، أوضح فيه الظروف الكارثية التي يمر بها أهالي غزة النازحين للمخيمات، لا سيما الأطفال.وتستمر الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).
https://sarabic.ae/20241011/استنشقنا-مواد-كيميائية-خطيرة-زينب-تقص-حكاية-معاناة-نزوحها-في-لبنان-1093651898.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093653259_0:8:323:250_1920x0_80_0_0_488c9c886bd993de80987af8acf48519.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, غزة, تقارير سبوتنيك, حصري

"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو

12:47 GMT 11.10.2024
"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة
أذكى طفل في العالم يتحدث عن حجم المعاناة في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
تابعنا عبر
حصري
شغل الأطفال خلال الصراعات والحروب بمختلف أشكالها، حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء من المنظمات الإنسانية، الدولية والمحلية، التي حاولت التخفيف عنهم، أو من وسائل الإعلام التي نقلت معاناتهم، لتسليط الضوء على أوضاعهم.
وتتمثل صور الأطفال عادة، بتلاميذ فقدوا مدارسم التي تدمرت، أو بيتامى فقدوا آباءهم وأمهاتهم، أو جرحى يبكون من شدة الألم.
وصوّرت "سبوتنيك" حالة فريدة نادرة للطفل إبراهيم أبو شبيكة، الحاصل على جائزة أذكى طفل في العالم، حيث وقف أمام عدسة الكاميرا شامخًا، واثقًا، مرتجلًا لتقرير واف مكتمل، أوضح فيه الظروف الكارثية التي يمر بها أهالي غزة النازحين للمخيمات، لا سيما الأطفال.
زينب تقص حكاية معاناة نزوحها في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
"استنشقنا مواد كيميائية خطيرة"... زينب تقص حكاية معاناة نزوحها في لبنان
12:30 GMT
وعبّر إبراهيم، من خلال إلقائه الفصيح، عن الكثير من المشاعر التي قد تختلج باقي أطفال غزة، التي قد لا تسعفهم ألسنتهم بالتعبير عنها، وشكّل فسحة أمل، من رحم المعاناة، ونقطة مضيئة لمستقبل مشرق.
وتستمر الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:10 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала