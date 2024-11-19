https://sarabic.ae/20241119/نتنياهو-يعرض-دفع-5-ملايين-دولار-مقابل-تسليم-محتجز-من-داخل-غزة-1094978352.html

نتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم محتجز من داخل غزة

نتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم محتجز من داخل غزة

سبوتنيك عربي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن حركة "حماس" الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة، وأن أي شخص يلحق الأذى بالمحتجزين الإسرائيليين،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T21:11+0000

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2024-11-19T21:11+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وقال نتنياهو خلال زيارته لمعبر نتساريم في غزة، إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة "حققت نتائج ممتازة نحو هدفنا المهم، وهو ألا تحكم "حماس" في غزة".وقام نتنياهو بجولة في المنطقة، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار.وأضاف نتنياهو بأن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإعادة رهائنها إلى ديارهم، ولن نهدأ، سنستمر في القيام بذلك حتى نصل إلى الجميع - الأحياء والأموات".وفي حديثه إلى "أولئك الذين يحتجزون الرهائن الإسرائيليين"، قال نتنياهو إن "كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا سيتحمل المسؤولية، وسنلاحقه وسنمسك به".وخلال زيارته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديم مبلغ 5 ملايين دولار، كمكافأة لأي شخص في غزة يسلم محتجز لتل أبيب، وقال: "الاختيار في أيديكم، ولكن النتيجة ستكون واحدة، وهي أننا سنعيد الجميع إلى ديارهم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.

https://sarabic.ae/20241105/تقرير-يكشف-عن-ملايين-الدولارات-يعرضها-نتنياهو-إذا-تم-إطلاق-سراح-المحتجزين-في-غزة-1094509959.html

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