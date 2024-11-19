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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241119/نتنياهو-يعرض-دفع-5-ملايين-دولار-مقابل-تسليم-محتجز-من-داخل-غزة-1094978352.html
نتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم محتجز من داخل غزة
نتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم محتجز من داخل غزة
سبوتنيك عربي
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن حركة "حماس" الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة، وأن أي شخص يلحق الأذى بالمحتجزين الإسرائيليين،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T21:11+0000
2024-11-19T21:11+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقال نتنياهو خلال زيارته لمعبر نتساريم في غزة، إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة "حققت نتائج ممتازة نحو هدفنا المهم، وهو ألا تحكم "حماس" في غزة".وقام نتنياهو بجولة في المنطقة، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار.وأضاف نتنياهو بأن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإعادة رهائنها إلى ديارهم، ولن نهدأ، سنستمر في القيام بذلك حتى نصل إلى الجميع - الأحياء والأموات".وفي حديثه إلى "أولئك الذين يحتجزون الرهائن الإسرائيليين"، قال نتنياهو إن "كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا سيتحمل المسؤولية، وسنلاحقه وسنمسك به".وخلال زيارته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديم مبلغ 5 ملايين دولار، كمكافأة لأي شخص في غزة يسلم محتجز لتل أبيب، وقال: "الاختيار في أيديكم، ولكن النتيجة ستكون واحدة، وهي أننا سنعيد الجميع إلى ديارهم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241105/تقرير-يكشف-عن-ملايين-الدولارات-يعرضها-نتنياهو-إذا-تم-إطلاق-سراح-المحتجزين-في-غزة-1094509959.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى

نتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم محتجز من داخل غزة

21:11 GMT 19.11.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner بينيامين نتنياهو
بينيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
بينيامين نتنياهو
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن حركة "حماس" الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة، وأن أي شخص يلحق الأذى بالمحتجزين الإسرائيليين، سيدفع ثمنا باهظا، وفق قوله.
وقال نتنياهو خلال زيارته لمعبر نتساريم في غزة، إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة "حققت نتائج ممتازة نحو هدفنا المهم، وهو ألا تحكم "حماس" في غزة".
وتابع موضحا: "نحن ندمر قدراتها العسكرية بطريقة مثيرة للإعجاب للغاية، ونحن نتحرك نحو قدراتها الحاكمة... لن تكون "حماس" في غزة"، وفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو.
وقام نتنياهو بجولة في المنطقة، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار.
وأضاف نتنياهو بأن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإعادة رهائنها إلى ديارهم، ولن نهدأ، سنستمر في القيام بذلك حتى نصل إلى الجميع - الأحياء والأموات".
وفي حديثه إلى "أولئك الذين يحتجزون الرهائن الإسرائيليين"، قال نتنياهو إن "كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا سيتحمل المسؤولية، وسنلاحقه وسنمسك به".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة
5 نوفمبر, 14:46 GMT
وخلال زيارته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديم مبلغ 5 ملايين دولار، كمكافأة لأي شخص في غزة يسلم محتجز لتل أبيب، وقال: "الاختيار في أيديكم، ولكن النتيجة ستكون واحدة، وهي أننا سنعيد الجميع إلى ديارهم".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل20:50 GMT
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