https://sarabic.ae/20250416/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-يتم-إدخال-أي-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-قريبا-1099590006.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن سياسة إسرائيل واضحة بعدم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يأتي للضغط على حركة حماس. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T08:52+0000

2025-04-16T08:52+0000

2025-04-16T08:52+0000

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وحذر كاتس، في تصريحات له، من أن العملية العسكرية لإسرائيل ستتوسع في قطاع غزة وستنتقل إلى مراحل أخرى، إذا استمرت "حماس" في تعنتها ورفضها اتفاقية تبادل المحتجزين.وكشف أن مصر طرحت لأول مرة شرطًا لإتمام صفقة شاملة وإنهاء الحرب من خلال نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من الأسلحة، مؤكدا أن بلاه تعمل على ضم أراض في قطاع غزة إلى المنطقة العازلة كما هو الحال في لبنان وسوريا.وكانت مصر قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250416/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-محمود-أبو-حصيرة-أحد-عناصر-لواء-غزة-بغارة-جوية-على-المدينة-1099585715.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم