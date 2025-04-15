"حماس": رد الحركة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار سيكون خلال 48 ساعة

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
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الإنسان والثقافة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
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من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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https://sarabic.ae/20250415/حماس-رد-الحركة-على-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-إطلاق-النار-سيكون-خلال-48-ساعة-1099558217.html
"حماس": رد الحركة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار سيكون خلال 48 ساعة
"حماس": رد الحركة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار سيكون خلال 48 ساعة
سبوتنيك عربي
قال قيادي في حركة حماس إن "الحركة ليس لديها أي مشكلة في أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم"، مبينًا أنها مستعدة للإفراج عنهم جميعًا في دفعة واحدة... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:32+0000
2025-04-15T10:32+0000
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ونقلت قناة "الشرق" عن القيادي بـ"حماس"، قوله إن "الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير سيتم خلال 48 ساعة"، مشددا على أن "الفصائل لن تقبل بأي عرض أو حل من دون أن يتضمن وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات".وبحسب القيادي، تجري مشاورات داخل الأطر القيادية في "حماس"، ومشاورات مع بقية الفصائل، بشأن المقترح الجديد، منوهاً بأن "المطلوب من الوسطاء ومن الجانب الأمريكي هو إلزام الاحتلال بعدم التنصل وعدم تعطيل الاتفاق".وأعلنت مصر، أمس الاثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250412/وفد-حماس-يتوجه-إلى-القاهرة-للاجتماع-مع-الوسطاء-ضمن-مساعي-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099493643.html
https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": رد الحركة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار سيكون خلال 48 ساعة

10:32 GMT 15.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatصور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير
صور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال قيادي في حركة حماس إن "الحركة ليس لديها أي مشكلة في أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم"، مبينًا أنها مستعدة للإفراج عنهم جميعًا في دفعة واحدة أو دفعات.
ونقلت قناة "الشرق" عن القيادي بـ"حماس"، قوله إن "الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير سيتم خلال 48 ساعة"، مشددا على أن "الفصائل لن تقبل بأي عرض أو حل من دون أن يتضمن وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات".
وبحسب القيادي، تجري مشاورات داخل الأطر القيادية في "حماس"، ومشاورات مع بقية الفصائل، بشأن المقترح الجديد، منوهاً بأن "المطلوب من الوسطاء ومن الجانب الأمريكي هو إلزام الاحتلال بعدم التنصل وعدم تعطيل الاتفاق".
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
وفد "حماس" يتوجه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء ضمن مساعي التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
12 أبريل, 23:21 GMT
وأعلنت مصر، أمس الاثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
قوات إسرائيلية في شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعاني نقصا حادا في جنودنا يعيق تحقيق الأهداف في غزة
أمس, 07:32 GMT
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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