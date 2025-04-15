https://sarabic.ae/20250415/حماس-رد-الحركة-على-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-إطلاق-النار-سيكون-خلال-48-ساعة-1099558217.html

"حماس": رد الحركة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار سيكون خلال 48 ساعة

"حماس": رد الحركة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار سيكون خلال 48 ساعة

سبوتنيك عربي

قال قيادي في حركة حماس إن "الحركة ليس لديها أي مشكلة في أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم"، مبينًا أنها مستعدة للإفراج عنهم جميعًا في دفعة واحدة... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T10:32+0000

2025-04-15T10:32+0000

2025-04-15T10:32+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/13/1098772523_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b7c37317cab8b00ce02a0b29d96e304.jpg

ونقلت قناة "الشرق" عن القيادي بـ"حماس"، قوله إن "الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير سيتم خلال 48 ساعة"، مشددا على أن "الفصائل لن تقبل بأي عرض أو حل من دون أن يتضمن وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات".وبحسب القيادي، تجري مشاورات داخل الأطر القيادية في "حماس"، ومشاورات مع بقية الفصائل، بشأن المقترح الجديد، منوهاً بأن "المطلوب من الوسطاء ومن الجانب الأمريكي هو إلزام الاحتلال بعدم التنصل وعدم تعطيل الاتفاق".وأعلنت مصر، أمس الاثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250412/وفد-حماس-يتوجه-إلى-القاهرة-للاجتماع-مع-الوسطاء-ضمن-مساعي-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099493643.html

https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي