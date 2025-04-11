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بن غفير: علينا قصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة
بن غفير: علينا قصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة
سبوتنيك عربي
طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في قطاع غزة. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T06:39+0000
2025-04-11T06:39+0000
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وأوضح بن غفير في حوار مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن قطع الكهرباء وقصف مخازن الغذاء هو لممارسة المزيد من الضغوط على حركة "حماس" من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها في غزة.وأشار بن غفير إلى أن "مصلحة حماس في الحفاظ على الرهائن ولإعادتهم إلى الديار علينا أن نخضعها لسيطرتنا"، داعيا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق، إن "إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.وأضاف كاتس، على هامش جولته على محور موراغ في قطاع غزة: "جئت إلى هنا اليوم لتعزيز القادة والجنود في الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون بإصرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتدمير قوة حماس"، متابعا: الجيش يقضي على الإرهابيين، ويرصد البنى التحتية للإرهاب، ويدمرها، ويقطع أوصال قطاع غزة، حتى في أماكن مثل محور موراغ، حيث لم نعمل حتى الآن".وأشار إلى أنه "يتم إخلاء سكان غزة من مناطق القتال، ويتم الاستيلاء على العديد من المناطق وضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض.وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250408/حماس-ما-يجري-في-غزة-انتقام-وحشي-من-المدنيين-1099346645.html
https://sarabic.ae/20250410/حماس-نتنياهو-يستهدف-عزل-غزة-بالكامل-عن-عمقها-العربي-1099420791.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي

بن غفير: علينا قصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة

06:39 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
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طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في قطاع غزة.
وأوضح بن غفير في حوار مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن قطع الكهرباء وقصف مخازن الغذاء هو لممارسة المزيد من الضغوط على حركة "حماس" من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها في غزة.
وأشار بن غفير إلى أن "مصلحة حماس في الحفاظ على الرهائن ولإعادتهم إلى الديار علينا أن نخضعها لسيطرتنا"، داعيا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق، إن "إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.
وأضاف كاتس، على هامش جولته على محور موراغ في قطاع غزة: "جئت إلى هنا اليوم لتعزيز القادة والجنود في الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون بإصرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتدمير قوة حماس"، متابعا: الجيش يقضي على الإرهابيين، ويرصد البنى التحتية للإرهاب، ويدمرها، ويقطع أوصال قطاع غزة، حتى في أماكن مثل محور موراغ، حيث لم نعمل حتى الآن".
وأشار إلى أنه "يتم إخلاء سكان غزة من مناطق القتال، ويتم الاستيلاء على العديد من المناطق وضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض.
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أمس, 15:45 GMT
وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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