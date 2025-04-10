https://sarabic.ae/20250410/حماس-نتنياهو-يستهدف-عزل-غزة-بالكامل-عن-عمقها-العربي-1099420791.html

"حماس": نتنياهو يستهدف عزل غزة بالكامل عن عمقها العربي

"حماس": نتنياهو يستهدف عزل غزة بالكامل عن عمقها العربي

سبوتنيك عربي

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مدينة رفح جنوب قطاع غزة تشهد تصعيدا غير مسبوق، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير منازل وتدمير أحياء سكنية... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T15:45+0000

2025-04-10T15:45+0000

2025-04-10T15:45+0000

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وتابعت "حماس" في بيان لها أن "هذا التصعيد في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مشروع ما يسمى "محور فيلادلفيا 2"، الذي يهدف إلى فرض واقع جديد في المدينة من خلال عزلها بالكامل عن عمقها العربي، وحرمان أبناء شعبنا من السفر عبر بوابتهم الوحيدة إلى العالم الخارجي، وضمها إلى منطقة عازلة بمحاذاة الحدود مع مصر، الأمر الذي يُنذر بتهجير قسري واسع وحرمان السكان من منفذهم الوحيد إلى الخارج".كما دعت "حماس" إلى تحرك دولي عاجل، خاصة من الدول العربية والإسلامية، لوقف هذا العدوان ومنع استكمال ما وصفته بمخططات الاحتلال لفصل غزة عن محيطها العربي وإنهاء القضية الفلسطينية.وطالبت الحركة الفلسطينية "جماهير الأمة وأحرار العالم بالتحرك والضغط الفعّال لوقف الجرائم المتواصلة في رفح، والتصدي لسياسات الاحتلال التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"، وفق قولها.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق، إن "إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.وأضاف كاتس، على هامش جولته على محور موراغ في قطاع غزة: "جئت إلى هنا اليوم لتعزيز القادة والجنود في الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون بإصرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتدمير قوة حماس"، متابعا: الجيش يقضي على الإرهابيين، ويرصد البنى التحتية للإرهاب، ويدمرها، ويقطع أوصال قطاع غزة، حتى في أماكن مثل محور موراغ، حيث لم نعمل حتى الآن".وأشار إلى أنه "يتم إخلاء سكان غزة من مناطق القتال، ويتم الاستيلاء على العديد من المناطق وضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض.وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.وأضاف أن "إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة"، مؤكدا أنه "قابل 10 رهائن أفرج عنهم من قطاع غزة وتحدثوا عن فظائع ارتكبتها حماس بحقهم".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن