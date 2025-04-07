https://sarabic.ae/20250407/ترامب-سنسمي-غزة-منطقة-الحرية-بعد-نقل-السكان-منها-والحرب-هناك-ستتوقف-قريبا-1099317502.html

ترامب: سنسمي غزة "منطقة الحرية" بعد نقل السكان منها والحرب هناك ستتوقف قريبا

ترامب: سنسمي غزة "منطقة الحرية" بعد نقل السكان منها والحرب هناك ستتوقف قريبا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض. 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T20:12+0000

2025-04-07T20:12+0000

2025-04-07T20:12+0000

دونالد ترامب

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إسرائيل

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قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

بنيامين نتنياهو

العالم

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وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.وأضاف أن "إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة"، مؤكدا أنه "قابل 10 رهائن أفرج عنهم من قطاع غزة وتحدثوا عن فظائع ارتكبتها حماس بحقهم".أما بشأن جماعة "أنصار الله" في اليمن، قال ترامب، إن الضربات عليهم كانت موجعة، مشيرا إلى أن بلاده "دمرت الجماعة ومنعتهم من إطلاق الصواريخ والمسيرات".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق اليوم، استهداف منطقة يافا، في إسرائيل، وقطع حربية أمريكية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.وأضاف سريع: "كما تم استهداف مدمرتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة" في البحر الأحمر"، متابعا: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية تعمل لصالح العدو الأمريكي الإسرائيلي، أثناءَ قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع".وأعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة "أنصار الله"،أمس الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة و16 آخرين في العاصمة اليمنية بصنعاء.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الحصيلة الأولية تأتي نتيجة الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت منزلا بمنطقة شعب الحافة في العاصمة صنعاء.وجددت المقاتلات الأمريكية، في وقت سابق، غاراتها الجوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، مستهدفةً جزيرة استراتيجية في محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن العمليات العسكرية المستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للأسبوع الرابع توالياً.وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأمريكي شن 4 غارات على جزيرة كَّمران شمال غربي مدينة الحديد".ويأتي القصف الجوي على جزيرة كَّمران الاستراتيجية بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الأمريكية 5 غارات على مواقع في الجزيرة التي تضم مطاراً ومرسى مطلاً على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر.ويوم الأربعاء الماضي، كشفت "أنصار الله" عن مقتل 61 مدنياً وإصابة 139 آخرين نتيجة الغارات الأمريكية منذ 15 آذار/مارس الماضي على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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