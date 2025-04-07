الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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الإنسان والثقافة
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لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
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الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
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الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
دعا رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى الوضع الإنساني المتدهور الذي يواجهه سكان القطاع. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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ووقع البيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والمفوض العام للأونرو، فيليب لازاريني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا.وتابع البيان: "يجب حماية المدنيين، وتسهيل جهود الإغاثة، وتحرير المحتجزين، إعادة وقف إطلاق النار".وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض "حماس" قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.‌‏قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزةتنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية
https://sarabic.ae/20250407/قادة-مصر-والأردن-وفرنسا-يؤكدون-ضرورة-وقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1099303781.html
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العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة

17:12 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
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دعا رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى الوضع الإنساني المتدهور الذي يواجهه سكان القطاع.
ووقع البيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والمفوض العام للأونرو، فيليب لازاريني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا.

وجاء في البيان المشترك: "نشهد أعمالاً عسكرية في غزة تُظهر استهتاراً تاماً بحياة الإنسان. وأجبرت أوامر التهجير الإسرائيلية الجديدة مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مجدداً دون ملاذ آمن".

وتابع البيان: "يجب حماية المدنيين، وتسهيل جهود الإغاثة، وتحرير المحتجزين، إعادة وقف إطلاق النار".
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
‌‏قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
14:38 GMT
وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض "حماس" قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
‌‏قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية
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