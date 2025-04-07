https://sarabic.ae/20250407/الأمم-المتحدة-تدعو-لاستئناف-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099308228.html
الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
دعا رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى الوضع الإنساني المتدهور الذي يواجهه سكان القطاع. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T17:12+0000
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ووقع البيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والمفوض العام للأونرو، فيليب لازاريني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا.وتابع البيان: "يجب حماية المدنيين، وتسهيل جهود الإغاثة، وتحرير المحتجزين، إعادة وقف إطلاق النار".وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض "حماس" قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزةتنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية
https://sarabic.ae/20250407/قادة-مصر-والأردن-وفرنسا-يؤكدون-ضرورة-وقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1099303781.html
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العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
دعا رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى الوضع الإنساني المتدهور الذي يواجهه سكان القطاع.
ووقع البيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والمفوض العام للأونرو، فيليب لازاريني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا.
وجاء في البيان المشترك: "نشهد أعمالاً عسكرية في غزة تُظهر استهتاراً تاماً بحياة الإنسان. وأجبرت أوامر التهجير الإسرائيلية الجديدة مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مجدداً دون ملاذ آمن".
وتابع البيان: "يجب حماية المدنيين، وتسهيل جهود الإغاثة، وتحرير المحتجزين، إعادة وقف إطلاق النار".
وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض "حماس" قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.