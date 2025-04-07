https://sarabic.ae/20250407/قادة-مصر-والأردن-وفرنسا-يؤكدون-ضرورة-وقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1099303781.html
قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية في القاهرة، لبحث الأوضاع... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T14:38+0000
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وأكد القادة الثلاثة في القمة، التي دعا إليها السيسي، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وأكد قادة الدول الثلاث، "أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن الدول".وحذر ملك الأردن، من أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى".وثمن العاهل الأردني، موقف فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأييدها للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مجددا التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.يشار إلى أن الرئيسين ماكرون والسيسي عقدا محادثات رسمية، اليوم الاثنين، قبل أن ينضم إليهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.ورافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء، الخارجية جان نويل بارو، والدفاع سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو، حيث أبرمت مصر وفرنسا اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.ويتضمن برنامج الزيارة جولة في جامعة القاهرة، وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله شركة فرنسية، كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي.
https://sarabic.ae/20250407/مصر-وفرنسا-ترفعان-علاقاتهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-خلال-زيارة-ماكرون-للقاهرة-1099292916.html
https://sarabic.ae/20250407/تنديدا-بالحرب-على-غزة-إضراب-شامل-في-جميع-المحافظات-الفلسطينية---1099289706.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , أخبار الأردن, إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , أخبار الأردن, إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية في القاهرة، لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة.
وأكد القادة الثلاثة في القمة، التي دعا إليها السيسي، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع، حسب وكالة
الأنباء الأردنية - بترا.
وأكد قادة الدول الثلاث، "أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن الدول".
وحذر ملك الأردن، من أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى".
وشدد "على ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم، والعمل بشكل مكثف لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها"، معربا عن تقديره لمواقف مصر، في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وثمن العاهل الأردني، موقف فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأييدها للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مجددا التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
يشار إلى أن الرئيسين ماكرون والسيسي عقدا محادثات رسمية
، اليوم الاثنين، قبل أن ينضم إليهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.
ورافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء، الخارجية جان نويل بارو، والدفاع سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو، حيث أبرمت مصر وفرنسا اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.
ويتضمن برنامج الزيارة جولة في جامعة القاهرة، وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله شركة فرنسية، كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي.