https://sarabic.ae/20250407/قادة-مصر-والأردن-وفرنسا-يؤكدون-ضرورة-وقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1099303781.html

‌‏قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

‌‏قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية في القاهرة، لبحث الأوضاع... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T14:38+0000

2025-04-07T14:38+0000

2025-04-07T14:38+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار فرنسا

أخبار الأردن

إيمانويل ماكرون

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/13/1098769334_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc8db42869541a6ba68fbcc68d03af8.jpg

وأكد القادة الثلاثة في القمة، التي دعا إليها السيسي، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وأكد قادة الدول الثلاث، "أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن الدول".وحذر ملك الأردن، من أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى".وثمن العاهل الأردني، موقف فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأييدها للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مجددا التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.يشار إلى أن الرئيسين ماكرون والسيسي عقدا محادثات رسمية، اليوم الاثنين، قبل أن ينضم إليهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.ورافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء، الخارجية جان نويل بارو، والدفاع سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو، حيث أبرمت مصر وفرنسا اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.ويتضمن برنامج الزيارة جولة في جامعة القاهرة، وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله شركة فرنسية، كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي.

https://sarabic.ae/20250407/مصر-وفرنسا-ترفعان-علاقاتهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-خلال-زيارة-ماكرون-للقاهرة-1099292916.html

https://sarabic.ae/20250407/تنديدا-بالحرب-على-غزة-إضراب-شامل-في-جميع-المحافظات-الفلسطينية---1099289706.html

مصر

أخبار فرنسا

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , أخبار الأردن, إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم