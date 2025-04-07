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https://sarabic.ae/20250407/مصر-وفرنسا-ترفعان-علاقاتهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-خلال-زيارة-ماكرون-للقاهرة-1099292916.html
مصر وفرنسا ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة ماكرون للقاهرة
مصر وفرنسا ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة ماكرون للقاهرة
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم في القاهرة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي التي شملت عزف السلامين الوطنيين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T10:59+0000
2025-04-07T10:59+0000
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إيمانويل ماكرون
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن المباحثات الثنائية أسفرت عن توقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات متعددة.وفي المؤتمر الصحفي المشترك، أكد الرئيس السيسي أن هذه الزيارة "تجسد مسيرة طويلة من التعاون المثمر بين البلدين"، معتبراً أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة "تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون".تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارياستعرض الرئيسان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث أكد السيسي أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري، خاصة في ضوء الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في السوق المصري. كما شدد على أهمية البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري-الفرنسي الذي يعقد اليوم.وتضمنت الشراكة الاستراتيجية الجديدة مجالات متعددة تشمل توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفني والمهني، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.قضايا إقليمية ودوليةتناول الرئيسان الأوضاع في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وأعرب السيسي عن رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض.كما ناقش الزعيمان الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار.ملف الأمن المائي وقناة السويسأكد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت فيما يخص الأمن المائي، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومراعاة الاعتماد المصري الكامل على مياه النيل. كما ناقش الجانبان تأثير الأوضاع الإقليمية على حركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار السيسي إلى الخسائر التي تكبدتها مصر بسبب تحويل مسارات السفن.رؤية مستقبليةاختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد أن هذه الزيارة تمثل "انطلاقة جديدة للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تعزيز أواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والفرنسي.
https://sarabic.ae/20250406/ماكرون-يزور-مصر-من-أجل-غزة-ما-الذي-تملكه-فرنسا-وأوروبا-من-أجل-وقف-الحرب-1099278106.html
https://sarabic.ae/20250407/جملة-قالها-السيسي-لماكرون-عن-اليهود-والأرمن-تثير-تفاعلا-خلال-جولتهما-في-خان-الخليلي-فيديو-1099289969.html
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العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر وفرنسا ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة ماكرون للقاهرة

10:59 GMT 07.04.2025
© Getty Imagesالرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Getty Images
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم في القاهرة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي التي شملت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن المباحثات الثنائية أسفرت عن توقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات متعددة.
وفي المؤتمر الصحفي المشترك، أكد الرئيس السيسي أن هذه الزيارة "تجسد مسيرة طويلة من التعاون المثمر بين البلدين"، معتبراً أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة "تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون".

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استعرض الرئيسان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث أكد السيسي أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري، خاصة في ضوء الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في السوق المصري. كما شدد على أهمية البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري-الفرنسي الذي يعقد اليوم.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
ماكرون يزور مصر من أجل غزة.. ما الذي تملكه فرنسا وأوروبا لوقف الحرب؟
أمس, 16:40 GMT
وتضمنت الشراكة الاستراتيجية الجديدة مجالات متعددة تشمل توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفني والمهني، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

قضايا إقليمية ودولية

تناول الرئيسان الأوضاع في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وأعرب السيسي عن رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض.
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
جملة قالها السيسي لماكرون عن اليهود والأرمن تثير تفاعلا خلال جولتهما في خان الخليلي... فيديو
09:54 GMT
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار.

ملف الأمن المائي وقناة السويس

أكد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت فيما يخص الأمن المائي، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومراعاة الاعتماد المصري الكامل على مياه النيل. كما ناقش الجانبان تأثير الأوضاع الإقليمية على حركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار السيسي إلى الخسائر التي تكبدتها مصر بسبب تحويل مسارات السفن.

رؤية مستقبلية

اختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد أن هذه الزيارة تمثل "انطلاقة جديدة للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تعزيز أواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والفرنسي.
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