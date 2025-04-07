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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
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خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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جملة قالها السيسي لماكرون عن اليهود والأرمن تثير تفاعلا خلال جولتهما في خان الخليلي... فيديو
جملة قالها السيسي لماكرون عن اليهود والأرمن تثير تفاعلا خلال جولتهما في خان الخليلي... فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال جولته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حي خان الخليلي في القاهرة تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصة... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T09:54+0000
2025-04-07T09:54+0000
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وخلال التجول في المنطقة الأثرية وسط تجمع عدد من المواطنين، قال السيسي لماكرون: "أنا كبير في السن، أنا حضرت اليهود والجريك، والأرمن هنا"، في إشارة إلى التنوع الثقافي الذي شهدته المنطقة تاريخيا.وجاءت هذه الجولة التي شملت أيضاً المتحف المصري الكبير، قبيل عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية لمناقشة الوضع في قطاع غزة. وكان ماكرون قد وصل إلى القاهرة، مساء الأحد، حيث استقبلته القوات الجوية المصرية بمقاتلات الرافال في استعراض للترحيب الرسمي.وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر اللقاء بين الرئيسين، حيث لاحظ العديد منهم الأجواء الودية بين الزعيمين خلال التجول في شوارع القاهرة التاريخية.وعلق المستخدمون على العبارة التي وجهها الرئيس المصري لنظيره الفرنسي حيث قال أحد المتابعين إنها "رسالة إلى العالم أن يعيش فى سلام قبل فوات الأوان"، كما علق آخر على الجولة التي أجراها الزعيمان، قائلا إن "الدولة اللى تأمن رئيسين فى أضيق وازحم شوارعها تقدر تأمن شعبها فى أصعـب الظـروف".يشار إلى أن الرئيسين ماكرون والسيسي سيعقدان محادثات رسمية، اليوم الاثنين، قبل أن ينضم إليهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.ويرافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية جان نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو، حيث من المتوقع إبرام مصر وفرنسا اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.ويتضمن برنامج الزيارة جولة في جامعة القاهرة، وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله شركة فرنسية، كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي.
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا

جملة قالها السيسي لماكرون عن اليهود والأرمن تثير تفاعلا خلال جولتهما في خان الخليلي... فيديو

09:54 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Peter Dejongالرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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أثارت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال جولته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حي خان الخليلي في القاهرة تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وخلال التجول في المنطقة الأثرية وسط تجمع عدد من المواطنين، قال السيسي لماكرون: "أنا كبير في السن، أنا حضرت اليهود والجريك، والأرمن هنا"، في إشارة إلى التنوع الثقافي الذي شهدته المنطقة تاريخيا.
وجاءت هذه الجولة التي شملت أيضاً المتحف المصري الكبير، قبيل عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية لمناقشة الوضع في قطاع غزة. وكان ماكرون قد وصل إلى القاهرة، مساء الأحد، حيث استقبلته القوات الجوية المصرية بمقاتلات الرافال في استعراض للترحيب الرسمي.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر اللقاء بين الرئيسين، حيث لاحظ العديد منهم الأجواء الودية بين الزعيمين خلال التجول في شوارع القاهرة التاريخية.
وعلق المستخدمون على العبارة التي وجهها الرئيس المصري لنظيره الفرنسي حيث قال أحد المتابعين إنها "رسالة إلى العالم أن يعيش فى سلام قبل فوات الأوان"، كما علق آخر على الجولة التي أجراها الزعيمان، قائلا إن "الدولة اللى تأمن رئيسين فى أضيق وازحم شوارعها تقدر تأمن شعبها فى أصعـب الظـروف".
يشار إلى أن الرئيسين ماكرون والسيسي سيعقدان محادثات رسمية، اليوم الاثنين، قبل أن ينضم إليهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.
ويرافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية جان نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو، حيث من المتوقع إبرام مصر وفرنسا اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.
ويتضمن برنامج الزيارة جولة في جامعة القاهرة، وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله شركة فرنسية، كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي.
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