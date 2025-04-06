https://sarabic.ae/20250406/ماكرون-يزور-مصر-من-أجل-غزة-ما-الذي-تملكه-فرنسا-وأوروبا-من-أجل-وقف-الحرب-1099278106.html

ماكرون يزور مصر من أجل غزة.. ما الذي تملكه فرنسا وأوروبا لوقف الحرب؟

ماكرون يزور مصر من أجل غزة.. ما الذي تملكه فرنسا وأوروبا لوقف الحرب؟

سبوتنيك عربي

قال مراقبون إن زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، تأتي لمناقشة ملفات عدة في مقدمتها ملف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وبحث سبل إدخال المساعدات، وإعادة الإعمار. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T16:40+0000

2025-04-06T16:40+0000

2025-04-06T16:57+0000

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إيمانويل ماكرون

أخبار الشرق الأوسط

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وأكد الخبراء أن الموقف الفرنسي والأوروبي مهم جدا في هذا الملف، إذا ما قررت هذه الدول الضغط أمنيا واقتصاديا على إسرائيل، مؤكدين في الوقت ذاته أن الزيارة لا يمكن التعويل عليها في وقف الحرب، وأنها تأتي للدعم السياسي فقط.وبحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، إلى جانب إمكانية عقد قمة ثلاثية مع الأردن، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى مصر التي تبدأ مساء اليوم الأحد.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون تناول "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر"، فضلا عن "بحث الوضع في قطاع غزة".وسيناقش ماكرون أيضا "الخطة العربية لإعادة إعمار غزة"، التي تدعمها باريس، ولكن السلطات الفرنسية ترى أنها تحتاج إلى "تعزيز أكبر"، وخاصة فيما يتصل بـ"الأمن" و"حوكمة" القطاع الفلسطيني.الخطة المصريةاعتبر نعمان العابد المحلل السياسي الفلسطيني، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر والتي تستغرق أكثر من يوم، تأتي لبحث العديد من الملفات الهامة، خاصة في ظل العلاقات المميزة التي تم تدشينها ما بين القاهرة وباريس، والتسنيق الدائم والمشترك بينهما.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "تأتي أهمية هذه الزيارة في ظل تجدد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسيكون هذا الملف على رأس المباحثات الفرنسية المصرية الأردنية، إضافة غلى الزيارة المتوقعة للمناطق الحدودية في رفح للاطلاع من قبل ماكرون على موضوع المساعدات الإنسانية ومعبر رفح، والالتقاء بالعديد من الفعاليات التي تغطي جزءا من المساعدات الإنسانية خاصة الفرق الفرنسية".وتابع: "الموقف الأوروبي كان واضحا وصريحا، خاصة الموقف الفرنسي، في موضوع دعم الخطة المصرية والتي تبنتها القمة العربية الطارئة، وكان هناك دعم فرنسي واضح للخطة، لكن لدى فرنسا بعض الاستفسارات لم تكن موجودة في الخطة، في موضوعات الحكم بغزة، والأمن، والإدارة، وغيرها من الموضوعات التي تريد فرنسا توضيحات من الجانب المصري".ويرى أن أوروبا تريد دعم الخطة بشكل كبير لمواجهة الموقف الأمريكي والإسرائيلي الرافض لها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة، حيث يمكن للقيادة المصرية الإجابة عن كافة المخاوف الأوروبية بشأن اليوم التالي في قطاع غزة، وكذلك أن تجيب على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخطة.ويعتقد العابد أن "أوروبا يمكنها المساعدة في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية، وهذا ما يهم دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا، والتي تتفق مع مصر في أهمية وقف الحرب أولا وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار".وأكد أن هناك كذلك العديد من الملفات الثنائية بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم توقيع أكثر من اتفاقية تعاون وشراكة بين الدولتين، وبحث ملفات المنطقة، مثل الوضع في ليبيا والسودان، وجل أوضاع المنطقة التي تهم الموقفين المصري والفرنسي.واستطرد: "إذا كانت أوروبا جادة في وقف العدوان، يمكنها استخدام نفوذها لدى أمريكا وإسرائيل للضغط لوقف العدوان بالشراكة مع الموقف المصري، فيما يريد الرئيس ماكرون معرفة الرؤية المصرية بشأن ملف فلسطين الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالانقسام، وتجاوز هذه النقطة، ونأمل أن تنجح المساعي المصرية في وقف العدوان وتنفيذ خطتها لإعادة الإعمار".دعم سياسي فقطمن جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن فرنسا دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ضمن أهم أعمدة الاتحاد، وزيارة ماكرون للمنطقة، في قمة مصرية أردنية مهمة جدا، خاصة أن فرنسا سوف تشارك في المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي سيعقد في الأمم المتحدة يونيو/حزيران القادم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، نحن بحاجة إلى دور أوروبي مهم جدا لوقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل عاجل، هناك غياب للمجتمع الدولي وتأثيره في المشهد، بالتالي قد يكون حضور ماكرون ومشاركته عامل مؤثر.وأكد أن "الاتحاد الأوروبي لم يستخدم حتى الآن أوراق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الأوراق الاقتصادية والأمنية، هناك بعض المواقف السياسية المهمة، لكن هناك حاجة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني".وتابع: "إذا كان هناك فرصة لإصدار قرار من الاتحاد الأوروبي بوقف الشراكة الأمنية والتعاون الاقتصادي سوف يؤثر على الوضع، لكن حتى الآن لم تستخدم أمريكا أي من أوراق الضغط الحقيقية ضد إسرائيل".وتمنى الرقب أن تكون لزيارة ماكرون تأثيرا في المشهد، خاصة أن الموقف الفرنسي قد يتبعه مواقف أوروبية عديدة، لا سيما بعد انسحاب المجر من اتفاقية الجنائية الدولية من أجل حماية نتنياهو، لكنه قال إنه لا يعول كثيرا على هذه الزيارة.وأوضح أنها ليست أكثر من دعم سياسي، ولن تكون لها تأثير على مشهد الحرب في قطاع غزة، حيث أن الدولة الوحيدة التي يمكنها التأثير هي الولايات المتحدة الأمريكية.مدينة العريشوكان قصر الإليزيه أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيستغل زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل، لزيارة منطقة قريبة من قطاع غزة، حيث سيتوجه إلى مدينة العريش المصرية، وفقا لإعلام فرنسي.وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل بالعاملين في المجال الإنساني والأمني ​​هناك للتأكيد على "جهوده المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار".وتُعدّ العريش نقطة عبور للمساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، لكن لم يُسمح بمرور المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات عبر معبر رفح القريب من مصر إلى غزة منذ تعليق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية الشهر الماضي.وسيزور ماكرون مصر اليوم الأحد، وسيلتقي يوم الاثنين بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.وتلعب مصر دور الوسيط في الصراع بين إسرائيل و"حماس" منذ بدء "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسيؤكد ماكرون خلال زيارته إلى مصر على "الحاجة الملحة" لتأمين وقف إطلاق نار جديد حتى لا يتحمل سكان غزة "كارثة إنسانية"، كما سيطالب بوقف الغارات الإسرائيلية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي.كما سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصري، التوقيع على مسودة اتفاق لعلاج الجرحى الفلسطينيين، الذين تم إخراجهم من غزة.

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