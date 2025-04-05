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https://sarabic.ae/20250405/السيسي-وماكرون-يبحثان-عقد-قمة-ثلاثية-مصرية-فرنسية-أردنية-في-القاهرة-خلال-زيارة-الرئيس-الفرنسي-1099245555.html
السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي
السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T15:50+0000
2025-04-05T15:50+0000
إيمانويل ماكرون
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وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاتصال شهد مناقشة أبرز ملفات التعاون المشترك المطروحة على جدول الزيارة، مع بحث إمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع مصر وفرنسا والأردن في القاهرة".كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين. وأكد الرئيسان المصري والفرنسي خلال اتصالهما على ضرورة استعادة التهدئة بشكل فوري، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشددين على أهمية حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.وكان قصر الإليزيه أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيستغل زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل، لزيارة منطقة قريبة من قطاع غزة، حيث سيتوجه إلى مدينة العريش المصرية، وفقا لإعلام فرنسي.وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل بالعاملين في المجال الإنساني والأمني ​​هناك للتأكيد على "جهوده المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار".وتُعدّ العريش نقطة عبور للمساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، لكن لم يُسمح بمرور المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات عبر معبر رفح القريب من مصر إلى غزة منذ تعليق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية الشهر الماضي. وسيزور ماكرون مصر غدا الأحد، وسيلتقي يوم الإثنين بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وتلعب مصر دور الوسيط في الصراع بين إسرائيل و"حماس" منذ بدء "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسيؤكد ماكرون خلال زيارته إلى مصر على "الحاجة الملحة" لتأمين وقف إطلاق نار جديد حتى لا يتحمل سكان غزة "كارثة إنسانية"، كما سيطالب بوقف الغارات الإسرائيلية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي. كما سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصري، التوقيع على مسودة اتفاق لعلاج الجرحى الفلسطينيين، الذين تم إخراجهم من غزة.
https://sarabic.ae/20250205/في-اتصال-هاتفي-مع-ماكرون-السيسي-يؤكد-ضرورة-تنفيذ-حل-الدولتين-1097518864.html
https://sarabic.ae/20241026/السيسي-وماكرون-يطالبان-بوقف-الاستهدافات-المتبادلة-التي-تضع-المنطقة-على-حافة-حرب-إقليمية-1094187030.html
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إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي

15:50 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Peter Dejongالرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار التحضير لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر.
وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاتصال شهد مناقشة أبرز ملفات التعاون المشترك المطروحة على جدول الزيارة، مع بحث إمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع مصر وفرنسا والأردن في القاهرة".
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.
وأكد الرئيسان المصري والفرنسي خلال اتصالهما على ضرورة استعادة التهدئة بشكل فوري، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشددين على أهمية حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"
5 فبراير, 21:37 GMT
وكان قصر الإليزيه أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيستغل زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل، لزيارة منطقة قريبة من قطاع غزة، حيث سيتوجه إلى مدينة العريش المصرية، وفقا لإعلام فرنسي.
وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل بالعاملين في المجال الإنساني والأمني ​​هناك للتأكيد على "جهوده المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار".
وتُعدّ العريش نقطة عبور للمساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، لكن لم يُسمح بمرور المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات عبر معبر رفح القريب من مصر إلى غزة منذ تعليق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية الشهر الماضي.
وسيزور ماكرون مصر غدا الأحد، وسيلتقي يوم الإثنين بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
السيسي وماكرون يطالبان بوقف الاستهدافات المتبادلة التي تضع المنطقة على "حافة حرب إقليمية"
26 أكتوبر 2024, 12:11 GMT
وتلعب مصر دور الوسيط في الصراع بين إسرائيل و"حماس" منذ بدء "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسيؤكد ماكرون خلال زيارته إلى مصر على "الحاجة الملحة" لتأمين وقف إطلاق نار جديد حتى لا يتحمل سكان غزة "كارثة إنسانية"، كما سيطالب بوقف الغارات الإسرائيلية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي.
كما سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصري، التوقيع على مسودة اتفاق لعلاج الجرحى الفلسطينيين، الذين تم إخراجهم من غزة.
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