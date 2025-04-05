https://sarabic.ae/20250405/السيسي-وماكرون-يبحثان-عقد-قمة-ثلاثية-مصرية-فرنسية-أردنية-في-القاهرة-خلال-زيارة-الرئيس-الفرنسي-1099245555.html

السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي

السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T15:50+0000

2025-04-05T15:50+0000

2025-04-05T15:50+0000

إيمانويل ماكرون

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وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاتصال شهد مناقشة أبرز ملفات التعاون المشترك المطروحة على جدول الزيارة، مع بحث إمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع مصر وفرنسا والأردن في القاهرة".كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين. وأكد الرئيسان المصري والفرنسي خلال اتصالهما على ضرورة استعادة التهدئة بشكل فوري، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشددين على أهمية حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.وكان قصر الإليزيه أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيستغل زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل، لزيارة منطقة قريبة من قطاع غزة، حيث سيتوجه إلى مدينة العريش المصرية، وفقا لإعلام فرنسي.وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل بالعاملين في المجال الإنساني والأمني ​​هناك للتأكيد على "جهوده المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار".وتُعدّ العريش نقطة عبور للمساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، لكن لم يُسمح بمرور المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات عبر معبر رفح القريب من مصر إلى غزة منذ تعليق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية الشهر الماضي. وسيزور ماكرون مصر غدا الأحد، وسيلتقي يوم الإثنين بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وتلعب مصر دور الوسيط في الصراع بين إسرائيل و"حماس" منذ بدء "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسيؤكد ماكرون خلال زيارته إلى مصر على "الحاجة الملحة" لتأمين وقف إطلاق نار جديد حتى لا يتحمل سكان غزة "كارثة إنسانية"، كما سيطالب بوقف الغارات الإسرائيلية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي. كما سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصري، التوقيع على مسودة اتفاق لعلاج الجرحى الفلسطينيين، الذين تم إخراجهم من غزة.

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