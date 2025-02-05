في اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250205/في-اتصال-هاتفي-مع-ماكرون-السيسي-يؤكد-ضرورة-تنفيذ-حل-الدولتين-1097518864.html
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T21:37+0000
2025-02-05T21:37+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687216_0:0:1903:1071_1920x0_80_0_0_9f4d54ab87cc782dd9f92a923f2bc0d8.jpg
وأكد المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتصال يعني حرص الدولتين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين.وبحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية، تم خلال الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون، التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع تبادل الرؤى المتعلقة بتطورات الأوضاع الإقليمية.استعرض السيسي الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والجهود المصرية الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن التخطيط للبدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار غزة بهدف استعادة الاستقرار للأهالي الفلسطينيين.وطالب الرئيس المصري، المجتمع الدولي، ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لدعم تنفيذ "حل الدولتين"، باعتباره الضمانة الأساسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. ومن جانبه، أعرب الرئيس ماكرون تقديره للجهود المصرية، مشيدا بالدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مجددا دعم فرنسا للجهود المصرية في هذا الشأن.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا بالقول: "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250205/غير-مصر-والأردن-تقرير-يكشف-عن-مناطق-أخرى-يفكر-ترامب-في-تهجير-سكان-غزة-إليها-1097518144.html
https://sarabic.ae/20250205/مصر-تؤكد-أهمية-تولي-السلطة-الفلسطينية-مهامها-في-قطاع-غزة-كجزء-من-الأراضي-المحتلة-1097494355.html
مصر
أخبار فرنسا
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687216_128:0:1748:1215_1920x0_80_0_0_80a9f2f1d2f4e32722a39ae1ffe86b4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

في اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"

21:37 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Darko Vojinovicالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأكد المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتصال يعني حرص الدولتين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين.
صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تظهر نازحين فلسطينيين يتجمعون مع أمتعتهم بالقرب من حاجز في شارع الرشيد، في انتظار العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من قطاع غزة، 26 يناير 2025، بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
غير مصر والأردن.. تقرير يكشف عن مناطق أخرى يفكر ترامب في تهجير سكان غزة إليها
21:09 GMT
وبحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية، تم خلال الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون، التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع تبادل الرؤى المتعلقة بتطورات الأوضاع الإقليمية.
استعرض السيسي الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والجهود المصرية الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن التخطيط للبدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار غزة بهدف استعادة الاستقرار للأهالي الفلسطينيين.
وطالب الرئيس المصري، المجتمع الدولي، ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لدعم تنفيذ "حل الدولتين"، باعتباره الضمانة الأساسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. ومن جانبه، أعرب الرئيس ماكرون تقديره للجهود المصرية، مشيدا بالدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مجددا دعم فرنسا للجهود المصرية في هذا الشأن.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
مصر تؤكد أهمية تولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة كجزء من الأراضي المحتلة
10:29 GMT
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا بالقول: "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала