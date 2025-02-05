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https://sarabic.ae/20250205/قيادي-في-حركة-حماس-لـ-سبوتنيك-غزة-التي-ركّعت-إسرائيل-قادرة-على-إفشال-خطط-ترامب-1097507730.html
قيادي في حركة حماس لـ "سبوتنيك": غزة التي "ركّعت" إسرائيل قادرة على إفشال خطط ترامب
قيادي في حركة حماس لـ "سبوتنيك": غزة التي "ركّعت" إسرائيل قادرة على إفشال خطط ترامب
سبوتنيك عربي
صرح القيادي في حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، والسيطرة عليه من قبل... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T14:56+0000
2025-02-05T14:56+0000
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
دونالد ترامب
حصري
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وأضاف أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان الإدارة الأمريكية تهجير السكان من قطاع غزة، وعدم السماح لهم بالعودة مجددًا، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لكنها لا تمثل أي قيمة للفلسطينيين".وتابع: "غزة التي ركّعت نتنياهو وأفشلته في تحقيق أي هدف من أهدافه في العدوان على القطاع، قادرة على إفشال أي محاولات أخرى لتركعيها وإخضاعها. غزة ليست سلعة بيد ترامب أو غيره، فنحن أمام شعب له حقوق، وسيحمي هذه الحقوق بأي ثمن، وهو ما يجب أن يدركه ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة".وأكد أن "الشرعية الدولية والإقليم أمام اختبار حقيقي، وهناك مسؤوليات كبيرة للأطراف والدول العربية تجاه ما يجري الآن من تصريحات أمريكية تستهدف القضية الفلسطينية".وأنهى حديثه، قائلًا: "في حال نُفذ هذا المخطط تجاه فلسطين، سوف يدفع الجميع ثمن الجنون الذي يمارسه ترامب، لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين، لن نخضع، كما تعودنا دائما ألا نخضع لمثل هذه المخططات".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
https://sarabic.ae/20250205/مسؤول-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-لـ-سبوتنيك-رؤية-ترامب-الاستعمارية-لن-تتحقق-في-غزة-1097506492.html
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قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, دونالد ترامب, حصري
قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, دونالد ترامب, حصري

قيادي في حركة حماس لـ "سبوتنيك": غزة التي "ركّعت" إسرائيل قادرة على إفشال خطط ترامب

14:56 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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حصري
صرح القيادي في حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، والسيطرة عليه من قبل الإدارة الأمريكية، "عنصرية ونازية وتشكل محاولة للتطهير العرقي في غزة".
وأضاف أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان الإدارة الأمريكية تهجير السكان من قطاع غزة، وعدم السماح لهم بالعودة مجددًا، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لكنها لا تمثل أي قيمة للفلسطينيين".
وتابع: "غزة التي ركّعت نتنياهو وأفشلته في تحقيق أي هدف من أهدافه في العدوان على القطاع، قادرة على إفشال أي محاولات أخرى لتركعيها وإخضاعها. غزة ليست سلعة بيد ترامب أو غيره، فنحن أمام شعب له حقوق، وسيحمي هذه الحقوق بأي ثمن، وهو ما يجب أن يدركه ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة".
وأكد أن "الشرعية الدولية والإقليم أمام اختبار حقيقي، وهناك مسؤوليات كبيرة للأطراف والدول العربية تجاه ما يجري الآن من تصريحات أمريكية تستهدف القضية الفلسطينية".
وأنهى حديثه، قائلًا: "في حال نُفذ هذا المخطط تجاه فلسطين، سوف يدفع الجميع ثمن الجنون الذي يمارسه ترامب، لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين، لن نخضع، كما تعودنا دائما ألا نخضع لمثل هذه المخططات".
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ "سبوتنيك": رؤية ترامب الاستعمارية لن تتحقق في غزة
14:17 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.

وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا بالقول: "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".

وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
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